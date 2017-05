Dua Lipa & Miguel sui tetti di Los Angeles nel video di Lost In Your Light.

Sui tetti di Los Angeles!

La bella Dua Lipa ha posticipato la consegna del video musicale per Lost In Your Light per via della tragedia di Manchester durante il concerto di Ariana Grande. Il video è comunque arrivato su VEVO oggi, con 4 giorni di ritardo.

Il video musicale è ambientato a Los Angeles e ci mostra sia Dua Lipa che Miguel (l’artista della collaborazione) mentre camminano sui tetti della città. Dua Lipa indossa un maglione verde a strisce frontali ed un pantalone nero a vita alta… vuole pubblicizzare qualcosa?

Lost In Your Ligh è un pezzo indie pop abbastanza standard, ed anche il video musicale non colpisce tantissimo, a parte la presenza della bella Dua Lipa. Puoi guardarlo qui sotto e facci sapere se ti piace.