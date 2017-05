Gennaro Gattuso riparte dalla Primavera del Milan per un rilancio professionale.

Photo Credit To A C Milan

Gradito ritorno in casa rossonera. Uno dei suoi vecchi protagonisti in Italia e in Europa torna a varcare, nuovamente, i cancelli di Milanello.

Si tratta di Gennaro Gattuso, il quale chiusa la sua esperienza alla guida del Pisa, con la retrocessione in Lega Pro, archivia il suo recente passato per tornare nel Milan, nelle vesti di allenatore della squadra Primavera. Intercettato dai microfoni di Premium Sport, “Ringhio” ha dichiarato di essere felice di far ritorno nella casa madre, laddove ha conquistato numerosi trofei in tredici anni di carriera.

Allenare i ragazzi non è un passo indietro per lui, anzi, rappresenterà uno slancio in avanti per approfondire meglio le sue conoscenze, collaborando con personaggi del mondo del calcio di primissimo livello, in un ambiente organizzato ed ambizioso. A suo giudizio gli ultimi tre anni della sua carriera di allenatore sono stati particolarmente tormentati. Sia in Grecia alla guida dell’Ofi Creta che a Pisa, si è trovato dinnanzi a situazioni disastrose dal punto di vista economico delle società, in cui ha dovuto svolgere compiti che andassero ben al di là del semplice allenatore.

Gattuso ha affermato che da circa un mese fosse in continuo contatto con l’attuale direttore sportivo Mirabelli e il direttore generale Fassone, ponderando bene la scelta di tornare nel Milan per allenare la Primavera. Convinto del progetto, l’ex numero otto rossonero ha detto di sì. In questo nuovo ruolo collaborerà gomito a gomito con Filippo Galli, responsabile tecnico del settore giovanile, oltre che ad instaurare un rapporto proficuo con Montella, allenatore della prima squadra, dal quale dovrà apprendere strategie e tattiche per rendere la Primavera un modello molto simile a quello dei grandi.

Parlando poi di Donnarumma, “Ringhio” dichiara che il giovane portiere del Milan abbia davanti a sé ben vent’anni di carriera, motivo per cui potrà scegliere attentamente, valutando tutte le variabili possibili, su cosa fare in futuro. A suo giudizio, le caratteristiche tecniche dell’estremo difensore rossonero siano eccellenti, aggiungendo che farebbe bene a restare presso la corte dell’”aeroplanino” per puntare a vincere con una squadra che nutra ambizioni d’alta classifica, con lo scopo principale di tornare in Champions League. Gattuso ha voglia di mettersi all’opera, dando il via a questa sua nuova esperienza professionale e personale alla guida della Primavera del “diavolo”, in cui bisognerà essere abili nell’impartire i giusti dettami a ragazzi dalle rosee prospettive.

L’ex tecnico del Pisa attende anche qualche rinforzo estivo per quanto concerne la sua squadra per competere al cospetto degli altri pari età, sperando di conquistare ottimi traguardi così come fecero in passato Filippo Inzaghi e Brocchi, prima di spiccare il volo nelle loro carriere. Su tutti eccelle “Super Pippo” autore ,quest’anno, di una splendida promozione in serie B con il Venezia.

Gattuso è pronto nel mettere a disposizione la sua grinta, la sua determinazione, la sua passione sanguigna per il calcio, incitando i giovani a dare sempre il massimo, senza arrendersi mai, rispecchiando a pieno gli aspetti cruciali che incarna l’ex campione del Milan e della nazionale azzurra.