Halsey: ecco Strangers, la nuova canzone con Lauren Jauregui delle Fifth Harmony.

La cover di Hopeless Fountain Kingdom, il secondo album di Halsey.

Halsey per Strangers ha scelto Lauren Jauregui delle Fifth Harmony.

Potrebbe essere un segnale che un’altra cantante delle Fifth Harmony vorrà intraprendere al più presto una carriera da solista? Speriamo di no, ma la realtà ci dice che Lauren Jauregui è la cantante del nuovo singolo di Halsey intitolato Strangers. Si tratta di una delle canzoni più attese dai fan della cantante di New Americana, che non vedevano l’ora di sentirla nella versione ufficiale.

L’album di Halsey uscirà il 2 giugno 2017 e “Strangers” sarà l’ultima canzone che anticiperà l’uscita del disco.

Strangers è stato scritto dalla stessa Halsey e parla di una relazione omosessuale. Non dimentichiamoci che entrambe le cantanti sono bisessuali dichiarate, quindi una collaborazione di questo tipo sembra perfetta. La canzone elettronica parla di una notte da una botta e via: “Non siamo innamorate, siamo solo sconosciuti, con la stessa fame,” canta Halsey nel ritornello.

Forse Lauren avrebbe voluto qualcosa di più da quella notte piccante ma per Halsey era una tra le tante. Quindi da quanto emerge dalla canzone, le ragazze citate nel testo non si sono capite benissimo riguardo al significato di quella relazione occasionale.

A quanti di voi è capitato lo stesso fatto? Credo a tanti. Cioè che dopo una notte occasionale si possa provare qualcosa di più rispetto all’altra persona.