Manchester, la Regina Elisabetta ha visitato i bambini sopravvissuti all’attentato

Visita all’ospedale Royal Manchester Children per la Regina

Un gesto dovuto forse, ma che la contraddistingue e che conferma la grandezza della sua persona: a 91 anni la Regina Elisabetta ha visitato i bambini sopravvissuti all’attentato di Manchester, incontrando giovedì i feriti nel bombardamento del concerto di Ariana Grande, consolandoli e condannando l’attacco.

Il monarca ha visitato Evie Mills, 14 anni, Millie Robson, 15 e altri giovani che stanno guarendo dalle gravi ferite all’ospedale Royal Manchester Children.

Millie, indossando una maglietta Ariana Grande, ha detto alla regina di aver vinto i biglietti VIP al concerto di lunedì sera di esser stata ferita nell’attacco dopo la fine dello spettacolo. L’adolescente ha aggiunto di sentirsi fortunata per essere sopravvissuta.

“Non ho gravi ferite, ho un po ‘di tagli sul braccio e sulla gamba, ma rispetto ad altre persone sono veramente fortunata“, ha detto.

Terrore ancora negli occhi anche per il padre, che dichiara “Era surreale,ho visto Millie, in fondo alle scale, sono corso da lei l’ho presa. Stavao correndo via quando noto le gambe sanguinanti. Ho usato un maglione e una camicia per cercare di fermare il flusso e tenerla viva. Gli dicevo guardami, non guardare altrove “.

Millie è una dei 12 bambini sotto i 16 anni portati all’ospedale Royal Manchester Children dall’ambulanza dopo l’esplosione che ha ucciso 22 persone e il sospetto bomber.