Martin Garrix e Troye Sivan insieme nel video di There For You e anche nella vita reale?

Martin Garrix e Troye Sivan insieme nel video musicale di There For You.

Nella giornata di ieri vi avevamo presentato questo nuovo singolo di Martin Garrix dal titolo There For You, una collaborazione con Troye Sivan, un cantante australiano. Ebbene, oggi la canzone è disponibile negli store digitali ed è uscito anche un video musicale per accompagnare la promozione del brano.

Il video musicale si divide tra scene che inquadrano i due impegnati in un dj set di Martin Garrix ad altre dove si trovano in bellissime ambientazioni. Non è un video top però potrebbe anche funzionare per questo genere di brani.

La clip è stata diretto da Jordan Taylor Wright, e le immagini del dj set sono quelle dello show di Martin Garrix a San Francisco.

Perché il titolo insieme nella vita reale? Sui social si parla dell’omosessualità del dj e molte fan dicono che potrebbe esserci del tenero tra i due artisti. Sinceramente non sapremo dare una risposta precisa a proposito, e saranno gli stessi a smentire il tutto prossimamente.

Qui sotto godetevi il video di There For You.