Remember I Told You è la nuova canzone di Nick Jonas, ascoltala qui.

Nick Jonas: Ricorda che ti ho detto! E’ questo il titolo della canzone di Jonas, ma cosa vorrà dire? Scopriamolo insieme.

Nick Jonas ha in mente grandi cose per il suo quarto album in studio e vorrebbe stare allo stesso livello del fratello Joe, che sta facendo bene con la sua band DNCE. Per non essere la pecora nera della famiglia ha rilasciato una nuova canzone dal titolo “Remember I Told You“, una collaborazione con Anne-Marie e Mike Posner.

“Ricordati che ti ho detto, ho bisogno di te. Tutte le parole che ti sto dicendo, sono solo un modo fantastico per dire che mi interessi”, canta Nick nel ritornello della sua nuova canzone, che parla di una ex fidanzata del cantante. Un piccolo rimorso per Nick? Chissà!

“Remember I Told You” è un brano che fonde l’electro con l’hip hop e presenta un bel ritornello. Ma sono sincero quando dico che la produzione electro non si sposa benissimo con la melodia della canzone. La parte vocal di Nick è stupenda ma più ascolto la canzone e più sono convinto che non sarà la migliore hit della carriera di Jonas.

Ora bisognerà capire quanto Nick vorrà puntare su questo brano. Lo scopriremo nelle prossime settimane, ma per adesso, gustiamoci l’audio qui sotto.