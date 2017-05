Rita Ora in Your Song tra amore ed allegria. Audio e recensione del nuovo singolo.

Rita Ora, è questa la tua canzone migliore?

A parte il gioco di parole del titolo qui sopra sono sicuro che questa canzone sia una delle migliori di Rita che abbiamo sentito di recente.

La cantante britannica ha rilasciato un nuovo singolo dal titolo “Your Song” scritto da Ed Sheeran e prodotto da Steve Mac. Un bel trio che non puo’ sicuramente creare un flop, dico bene?

Your Song è ufficialmente il nuovo singolo ufficiale estratto dal secondo album di Sia, che dovrebbe uscire “presumibilmente” quest’anno. Le sue canzoni migliori le abbiamo sentite quando stava insieme a Calvin Harris. Avrà trovato un nuovo partner capace di dargli la giusta spinta creativa?

Si vede che c’è lo stile di Ed Sheeran nel sound di Your Song, una ballata pop romantica abbastanza orecchiabile.

Di cosa parla la canzone Your Song? Rita Ora canterà tutto il suo amore… I’m in love… I’m in love… finalmente un fidanzato capace di far innamorare Rita.

“Non voglio più cantare canzoni folli. Voglio solo cantare la tua canzone, perché è la tua canzone che mi ha fatto sentire così”, canta Rita nel ritornello di Your Song.

Potrebbe far abbastanza bene in radio questa canzone… brava Rita, bentornata!