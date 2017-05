Ascolta To Be Human di Sia, la canzone inclusa in Wonder Woman.

Sia è un delle mie artiste preferite! Anche voi la pensate allo stesso modo?

Bravissima a scrivere canzoni, sia per lei, che per altri artisti e pellicole cinematografiche. A proposito di cinema, questa nuova canzone dal titolo “To Be Human” è inclusa nella colonna sonora del film “Wonder Woman” (nelle sale dal 2 giugno 2017).

To Be Human è una collaborazione con l’artista Labrinth, che per chi non lo conoscesse, ha lavorato con la sorella di Miley Cyrus, Noah, nel singolo “Make Me (Cry)“.

To Be Human è una bella ballata sentimentale in puro stile Sia.

“Essere umani significa amare, anche quando si ha tutto,” canta Sia nel ritornello di To Be Human.

Nel film la canzone To Be Human sarà suonata nei titoli di coda. Un buon motivo per restare incollati al teleschermo sino alla fine di Wonder Woman. Qui sotto l’audio ufficiale di To Be Human attraverso YouTube.