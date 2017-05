Totti annuncia la fine della sua carriera da calciatore nella Roma.

totti fa il selfie nel derby contro la Lazio

E’ oramai ufficiale: la gara di domenica pomeriggio alle 18 tra Roma e Genoa sancirà l’addio nelle vesti di calciatore dei giallorossi da parte di Francesco Totti.

A dare conferma di ciò ci ha pensato proprio il capitano, nel primo pomeriggio di ieri, in cui ha postato un pensiero sui social che recitava così: “Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre.

Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida”. Parole dall’imponente peso specifico che però non chiariscono perfettamente il futuro del numero dieci giallorosso. Innanzitutto sorge più di qualche dubbio se Totti appenderà le scarpette al chiodo o meno. Stando a quanto scritto non è da escludere una sua esperienza all’estero e in particolar modo in campionati cosiddetti esotici.

Probabile un suo approdo a Dubai oppure a Miami, nella squadra locale allenata da Alessandro Nesta,che milita nella seconda divisione americana. Oppure non è inimmaginabile un futuro da dirigente, sia nella Roma che in qualche altra società. Per quanto concerne il club capitolino, però, i rapporti con lo staff dirigenziale non sono idilliaci,allo stato attuale. Solamente con il nuovo direttore sportivo Monchi, ha intrattenuto qualche dialogo nell’arco di queste settimane, altrimenti per il resto silenzio assoluto, con il feeling con il presidente Pallotta giunto ai minimi termini. Nel frattempo, nella serata di ieri, Totti ha voluto salutare i suoi attuali compagni di squadra con una cena presso la cornice lussuosa dell’hotel Cavalieri Hilton a Roma, un modo per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con lui quest’ultima stagione in giallorosso, nelle vesti di calciatore.

Tra gli inviatati spicca, però, l’assenza del tecnico Luciano Spalletti, a testimonianza del rapporto gelido che intercorra tra i due. Per quanto riguarda l’ultima gara di campionato della Lupa che affronterà il Genoa, con l’obiettivo di blindare definitivamente il secondo posto che sancirebbe l’approdo diretto alla prossima edizione di Champions League, stando alle notizie più recenti, Totti non partirà titolare ma molto presumibilmente dovrà accontentarsi di una manciata di minuti per suggellare il suo lungo capitolo con i colori giallorossi. Lo stadio Olimpico si prevede esaurito in ogni ordine di posto, come nel giorno dello scudetto datato 17 giugno 2001. Anime festanti che questa volta saranno avvolte in un velo corposo di nostalgia e tristezza nel dare l’addio al capitano, dopo venticinque anni ininterrotti di militanza con la casacca giallorossa.

Totti a quanto pare si limiterà a compiere un giro di campo in segno di ringraziamento, a seguire sarà lui a decidere se organizzare una festa nei prossimi mesi o meno. Ciò che colpisce maggiormente e che si evince dalle parole utilizzate dal capitano attraverso il post pubblicato sui social è una evidente amarezza nel dover dire addio alla Roma nonostante la sua voglia spasmodica di continuare a giocare per donare il suo contributo. Un addio forzato, dettato dai vertici societari e suggellato da un allenatore, Spalletti, che in questa stagione ha rimarcato in più di un’occasione di aver lavorato per il bene della squadra, considerando Totti uno tra i tanti all’interno della rosa, evitando di gestire la sua storia personale.

Un’altra bandiera, una delle ultime, che vengono ammainate nel mondo del calcio, un mondo dove c’è poco spazio per i sentimentalismi, dove la conquista dei risultati viene prima di tutto, dove un campione leggendario come Francesco Totti, compirà l’ultima passerella all’Olimpico lasciando dietro di sé un notevole strascico polemico condizionato da quest’ultima stagione in cui il suo ruolo è stato decisamente da comprimario.