Big Data: a cosa servono e come sfruttarli in ambito aziendale.

Le incertezze politiche ed economiche che avvolgono l’Italia hanno costretto molte organizzazioni ed aziende ad investire sulla tecnologia, come confermato dai recenti sondaggi di IT. Le statistiche hanno riportato che i professionisti con competenze in BIG DATA ed Analisi sono tra i più ricercati in Europa e nel resto del mondo.

L’indagine condotta da Chief Information Officer (CIO) ha mostrato che più della metà degli intervistati ha segnato BIG DATA come abilità più richiesta, seguita dalla business analysis. Le competenze in BIG DATA erano le più apprezzate anche l’anno scorso, ma sono cresciute dell’8% durante l’ultimo anno.

Grazie a questo sondaggio possiamo intuire che la maggior parte delle aziende investono o intendono investire nel lavoro digitale, nell’automazione cognitiva o nell’automazione dei processi robotici.

I progressi tecnologici stanno avvenendo ad un ritmo sorprendente, unitamente al paesaggio politico ed economico in continua evoluzione. Viviamo in tempi molto emozionanti, ma imprevedibili. Nel 2017 molte aziende stanno trasformando questa incertezza in opportunità per rendere le loro organizzazioni più agili ed innovative. I consulenti ICT stanno diventando sempre più influenti, dal momento che i dirigenti delle grosse società si rivolgono a loro per aiutarli a navigare in questi tempi incerti.

Ma cosa sono questi Big Data e perché sono importanti per le aziende?

I BIG DATA possono essere utilizzati per contribuire a creare campagne mirate e personalizzate che, in ultima analisi, consentono di risparmiare denaro e aumentano l’efficienza traghettando le persone giuste verso il prodotto giusto. Come esattamente? Raccogliendo informazioni ed apprendendo il comportamento degli utenti.

Ottenere intuizioni sui modelli comportamentali del cliente svolge un ruolo cruciale nella creazione di campagne mirate. I BIG DATA possono contribuire a rendere chiaro il senso delle informazioni raccolte, come il valore medio delle transazioni ed anche la soddisfazione del cliente.

Il segreto sta nel misurare le impressioni ed imparare il comportamento degli utenti. Sappiamo già che quasi un quarto degli annunci video viene visto dai bot – che sono fake programmati – e non da persone. La soluzione a questo enorme problema potrebbe essere la BIG DATA Predittiva. Questa tecnologia consente al brand di definire il tipo di consumatore, che è mirato, consentendo così alle aziende di avere una portata più adeguata ed efficace.

Sapete chi sfrutta al meglio i Big Data? …

… Vi do un aiutino: “E’ una società che ci fa godere con nuovi film e serie tv ogni giorno.” Ok ora ci siete arrivati, è Netflix. La società pubblicizza serie tv e film in base a ciò che i clienti hanno già visto. Raccogliendo dati su metriche come il genere degli show televisivi, la quantità di tempo speso per un singolo show, le preferenze per determinati attori ecc…, è in grado di utilizzare queste informazioni per calcolare con precisione il valore di un utente.

Per concludere abbiamo scoperto che i Big Data rappresentano il futuro per le aziende che vogliono mettersi in pari col progresso tecnologico. Se sei il proprietario di una grande azienda e non sfrutti i Big Data, beh… dovresti rimediare al più presto.

Inoltre vi consiglio di consultare qualche volume per capire qualche concetto in più riguardo ai Big Data: