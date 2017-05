A Bologna è in scena l’ultimo atto del campionato 2016/17 della Juventus campione d’Italia.

Si apre ,quest’oggi, il sipario sulla trentottesima ed ultima giornata di serie A. Alle ore 18, al Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa rossoblù affronteranno i freschi campioni d’Italia della Juventus.

La banda di Allegri giunge a quest’appuntamento con il tricolore in tasca, in quanto conquistato aritmeticamente nella scorsa giornata. I bianconeri sono primi in classifica con ottantotto punti all’attivo e vorranno chiudere nel migliore dei modi questo campionato per poi proiettare tutte le energie e la massima concentrazione sulla finale di Champions League, in programma sabato 3 giugno a Cardiff, contro il Real Madrid. Il Bologna, altresì, proverà a congedarsi brillantemente dinnanzi al proprio pubblico. Destro e compagni sono inchiodati al quindicesimo gradino a quota quarantuno e sono reduci dal pesante ko rimediato a San Siro contro il Milan per 3-0, mentre in casa i felsinei hanno inanellato due vittorie negli ultimi due confronti. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di voler chiudere nel migliore dei modi questo campionato, provando ad ottenere una vittoria in terra emiliana. Domenica sarà un giorno di riposo per la Vecchia Signora che da lunedì tornerà al lavoro per preparare l’importantissima e prestigiosissima finale di Champions con il Real Madrid. Il tecnico livornese ha affermato che l’ultimo atto della maggior competizione europea sia un evento planetario, che catalizzerà l’attenzione del mondo intero, così come accade negli Stati Uniti in occasione della finale del Super Bowl.

Per quanto concerne il suo futuro sulla panchina bianconera, l’allenatore toscano ha affermato che è sua intenzione quella di restare il più lungo possibile a Torino, avendo trovato un ottimo ambiente dove lavorare nelle migliori condizioni possibili. Allegri – aggiunge – di esser legato contrattualmente con il club di corso Galileo Ferraris sino al 2018 e di sicuro nelle prossime settimane vi sarà un incontro con i vertici dirigenziali per discutere di un eventuale rinnovo oltre che di un adeguamento economico.

L’intenzione del tecnico juventino è comunque quella di restare indipendentemente da come vada a finire la finale di Cardiff. Per quanto riguarda la gara contro il Bologna, Allegri annuncia che verrà effettuato un leggero turnover. Sulla trequarti giocheranno Sturaro, Dybala e Cuadrado a supporto della punta centrale Higuain, anche se contro il Real di Zidane non sia certa la presenza dell’esterno colombiano dal primo minuto. Sulla mediana spazio a Khedira, che disputerà almeno un tempo in modo che il tecnico bianconero possa monitorare le sue condizioni in vista della finale di Champions League. Al suo fianco dovrebbe agire Marchisio. Lungo le corsie esterne di difesa ci saranno Lichtsteiner e Asamoah, mentre centralmente Bonucci completerà il reparto con uno tra Benatia, Barzagli e Rugani.

In porta la grande novità di giornata sarà rappresentata dalla presenza del terzo portiere Audero, al debutto stagionale. Infine, parlando di Francesco Totti, all’ultima partita con la maglia della Roma, l’allenatore toscano ha affermato che si tratti di un campione leggendario, una bandiera intramontabile, che ha scritto la storia, negli ultimi venticinque anni, del club capitolino oltre che a rappresentare un personaggio di spicco nel mondo del calcio in ambito non solo nazionale ma internazionale. Donadoni, invece, potrebbe rispondere con un modulo a specchio affidandosi a Mirante tra i pali, Torosidis e Mbaye esterni di difesa. La coppia centrale sarà composta da Gastaldello e Helander.

Sulla mediana fiducia al duo Donsah-Taider, mentre sulla trequarti Pulgar, Verdi e Krejci agiranno a supporto della punta centrale Destro. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Bologna è l’ultima tappa del campionato sfavillante della Vecchia Signora, campione d’Italia per la sesta volta consecutiva. Conclusa questa parentesi sarà tempo di pensare alla finale di Champions League, in cui occorrerà dare il massimo per siglare un “triplete” leggendario in casa Juventus, alzando al cielo quella coppa dalle grandi orecchie inseguita da ben ventuno anni.

-Analisi, dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri e probabili formazioni di Bologna-Juventus, anticipo delle ore 18 valevole per l’ultima giornata di serie A. –