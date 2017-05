Lotta 2 – 3 posto stagione 2016/17: Il Napoli deve battere la Sampdoria

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Il Napoli in vista della gara contro la Sampdoria spera di agguantare il secondo posto

Giorni d’attesa molto intensi in casa partenopea. Il Napoli terzo in classifica, con ottantatre punti e ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma, si appresta ad affrontare la Sampdoria per tentare di agguantare, in extremis, quel secondo posto che le permetterebbe di accedere direttamente alla prossima edizione di Champions League senza passare per il play off di agosto.

Non tutto ,però, dipenderà dalla banda di Sarri, in quanto se la Roma dovesse vincere contro il Genoa, un successo degli azzurri, a Marassi, verrebbe completamente vanificato. È consapevole di ciò anche Lorenzo Insigne, che durante la presentazione del prossimo ritiro estivo del Napoli in Trentino e più precisamente a Dimaro, ha dichiarato che gli azzurri daranno il massimo contro i blucerchiati, avendo in mente un solo risultato da conquistare. Lo “scugnizzo” napoletano, protagonista della sua migliore stagione in A, avendo messo a segno fino ad ora diciassette centri, dichiara che l’approdo diretto in Champions sarebbe il giusto riconoscimento per quanto fatto durante questa stagione.

In seguito, gettando l’occhio sul prossimo campionato, Insigne non nasconde il desiderio di conquistare uno scudetto, che latita dalle parti del Vesuvio dal lontano 1990. A suo avviso sarà fondamentale trattenere buona parte dell’attuale organico, con l’aggiunta di qualche elemento di valore che possa rafforzare ed impreziosire la rosa. Per quanto riguarda la data del ritiro estivo, molto dipenderà da come si chiuderà questo campionato. In caso di arrivo al secondo posto, il raduno del Napoli avrà il via il prossimo 7 luglio, altrimenti in caso di terzo posto, gli azzurri saranno al lavoro già dal 4 luglio. Anche Raul Albiol, presente in sala stampa, ha voluto incitare i suoi compagni di squadra. La gara contro la Sampdoria sarà un test probante e di primaria importanza.

Vincere sarà l’unico aspetto che conta, poi bisognerà vedere cosa avrà fatto la Roma contro il Genoa, ma in qualsiasi caso occorrerà scendere in campo senza fare calcoli, giocare con la massima intensità e spiccato agonismo per non nutrire rimpianti al momento del triplice fischio finale. Per quanto concerne l’undici che affronterà la banda di Giampaolo, Sarri è intenzionato a confermare il collaudato “4-3-3” affidandosi a Reina in porta, Hysaj e Ghoulam esterni difensivi. Centralmente agiranno Koulibaly e Albiol, nonostante quest’ultimo sia afflitto da un problema alla caviglia. A centrocampo spazio al trio Zielinski, Jorginho e Hamsik, mentre in attacco fiducia al tridente delle meraviglie composto da Callejon, Mertens ed Insigne. L’unica nota stonata della settimana azzurra è avvenuta nella serata di mercoledì, durante la cena di fine stagione del Napoli, quando vi è stato un battibecco tra Reina e la sua consorte Yolanda Ruiz nei confronti del presidente De Laurentiis.

Tutto è nato da una battuta del patron del Napoli, il quale rivolgendosi alla signora, l’ha invitata a mostrare maggiore attenzione sul marito, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Detto ciò Yolanda Ruiz ha abbandonato la cena di gala, mentre Reina pur rimanendo in sala è apparso alquanto infastidito da queste parole. Tornati a casa il portiere azzurro e la sua compagna hanno espresso la loro contrarietà nei confronti delle parole del presidente De Laurentiis, attraverso dei tweet al veleno. Tutto ciò lascia presagire ad un rapporto oramai giunto ai minimi termini tra il numero uno del club azzurro e il portiere spagnolo vicino alla scadenza di contratto.

Per il futuro, si monitora il possibile ingaggio di Szczesny che tornerà per fine prestito dalla Roma all’Arsenal, senza disdegnare le piste che conducano a Skorupski o Neto. È questo l’unico aspetto che scricchiola in un ambiente motivato nel congedarsi con una vittoria in campionato, al termine di una stagione assolutamente positiva e da record, sperando di non dover scendere in campo già da metà agosto per un play off di Champions, generalmente indigesto alle squadre italiane.