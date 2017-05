Twitter, cosa dire di Twitter? Mi vengono subito in mente i 140 caratteri misteriosi che possono cambiarci lo stile di vita in pochi mesi.

Si puo’ guadagnare anche attraverso Twitter? … ti chiederai! La risposta è: “Ovviamente si”.

Certo, ci vuole pazienza e tanto impegno, ma con qualche accorgimento giusto potrai sfruttare l’uccellino meglio di Del Piero per riempire il tuo portafoglio.

Da poco ho letto i risultati di un recente studio che ha dimostrato che il 72% degli utenti presenti su Twitter acquistano prodotti o servizi da una persona che seguono già. Quindi l’obiettivo è avere più seguaci, reali ovviamente. Devi sempre ricordarti che hai solo 140 caratteri per fare colpo sulle persone, quindi vediamo un po’ come sfruttali al meglio.

Ecco i miei trucchi per diventare virale su Twitter:

Sviluppa contenuti ottimizzati. Hai bisogno di contenuti che puoi tweetare regolarmente.

Hai bisogno di contenuti che puoi tweetare regolarmente. Gli utenti presenti su Twitter usano questo social per argomenti che gli interessano. Ad esempio, i fan del calcio cercano le notizie sulle loro squadre del cuore (#Fiorentina) o spesso scrivono direttamente il nome dello sport in questione (#calcio). Utilizza hashtags rilevanti nel tuo tweet in modo da coinvolgere le persone a cui vuoi vendere il tuo servizio o prodotto.

Crea un hashtag personalizzato . Puoi sviluppare un hashtag che utilizzerai ogni volta che crei un tweet. Ad esempio, Alessandro Ceo di Wonder Channel potrebbe avere l'hashtags #wonderchannel ogni volta che inserisce un tweet a scopo aziendale.

Integra altri tuoi account . Twitter è una grande piattaforma di social media ma la combinazione con un account Instagram lo rende ancora più potente. Inserisci foto su Instagram e poi tweet. Ciò è particolarmente efficace per le promozioni.

Aumenta la frequenza dei tweet. Twitter è inefficace se viene utilizzato solo una volta al giorno. Devi tweet più volte al giorno, specialmente durante le ore di punta. Più sarai visto e più seguaci avrai. Potresti usare TweetDeck o Buffer per pianificare più tweets in modo da non dover stare davanti al profilo per tutto il giorno.

Retweet. Twitter non è uno strumento promozionale unilaterale. Devi interagire con i tuoi seguaci. Leggi cosa stanno tweetando e ri-tweetando e approfittane se la situazione suona in modo interessante. I tuoi seguaci gradiranno il fatto che stai comunicando con loro.

Condividi perle di saggezza. Quando partecipi agli eventi interessanti, prenditi il tempo per condividere ciò che hai appena appreso. Tweetare in diretta da eventi importanti è molto popolare tra gli utenti Twitter ed è un ottimo modo per condividere le ultime tendenze del settore.

Sfruttare le tendenze. Sul lato sinistro della tua pagina Twitter vedrai le tendenze nella località in cui vivi. Se non hai inserito un'area di riferimento controlla le impostazioni ed inseriscila. Per fare un esempio, se vedi #Juventus tra le tendenze puoi scrivere: "Il triplete sarà per l'anno prossimo, da italiano mi dispiace, da Fiorentino meno. #Juventus"

Diventa una fonte di ispirazione. I tuoi seguaci Twitter apprezzano le citazioni che possono retweetare, quindi cerca di essere creativo, vaga per la rete ed inseriscine qualcuna a settimana.

L'immagine conta. Gli utenti Twitter amano guardare e rivedere i contenuti visivi, quindi dovrai includere foto e video ad alta risoluzione con i tuoi tweet.

Rispondi ai messaggi. Quando qualcuno del tuo settore di riferimento ti ha citato in un tweet, rispondi al più presto. Congratulati con lui o discuti di un argomento importante per entrambi.

Crea elenchi Twitter. Twitter ti permette di creare "liste" di persone. È un ottimo modo per monitorare i tuoi amici, i competitors, i media e gli influencer del tuo settore.

Suggerisci . Gli utenti Twitter amano i suggerimenti, quindi elabora dei post creando suggerimenti qualche volta alla settimana. Ad esempio, i personal trainer possono fornire suggerimenti per la linea.

Domandare è lecito. Crea una discussione che potrebbe interessare i tuoi seguaci sfruttando il tuo settore. Se sei una fashion blogger potrai chiedere ai tuoi follower cosa ne pensano di un determinato outfit, per esempio.

Crea una chat live con i tuoi seguaci. Qui i tuoi seguaci possono fare domande, ottenere consigli, o discutere con te di un argomento importante.

Qui i tuoi seguaci possono fare domande, ottenere consigli, o discutere con te di un argomento importante. Rendere virali i contenuti. Un ottimo modo per persuadere un giornalista a leggere i tuoi messaggi è quello di interagire con lui su Twitter. Dai attenzione a quello che scrivono, retweetate un messaggio che ti piace ecc…

Sfruttando questi trucchi potrai migliorare la tua esperienza su Twitter e creare un profilo con i controca**i. Per approfondire in maniera ottimale questi argomenti ti consiglio un libro che ho letto da poco ed è una guida facile da leggere e molto utile per chi inizia a creare un profilo Twitter capace di generare quattrini. Il book in questione è questo.

Per chi volesse leggere di più su Twitter ho creato un articolo che vi dice come sfruttare al meglio le opzioni nascoste sul social.