L’Atalanta torna in Europa raggiungendo quota 72 punti in classifica.

Festa grande all’Atleti Azzurri d’Italia. L’Atalanta si congeda dinnanzi ai propri tifosi superando il Chievo per 1-0 grazie al sedicesimo centro in questo campionato del “papu” Gomez, chiudendo il campionato a quota settantadue, momentaneamente al quarto posto, aspettando il risultato di stasera di Crotone-Lazio.

Gli orobici sono stati protagonisti di una stagione sensazionale e memorabile, i cui meriti vanno condivisi tra il tecnico Gasperini, abile nel concedere fiducia a giovani dalle rosee prospettive, i calciatori che hanno palesato una voglia spasmodica di ben apparire mista ad una elevata fame di vittorie, e lo staff dirigenziale che ha messo a disposizione i giusti mezzi per poter ambire ad un traguardo impronosticabile alla vigilia.

Per i nerazzurri di Bergamo si chiude questo campionato con un striscia di dieci risultati utili consecutivi, coronata con il dodicesimo trionfo interno su diciannove gare disputate. Il Chievo, invece, raggiunta la salvezza con largo anticipo ha un po’ mollato gli ormeggi, congedandosi al quattordicesimo posto con quarantatre punti all’attivo. Gli uomini di Maran incappano nella seconda sconfitta consecutiva nelle ultime due gare, l’undicesima lontana dal Bentegodi.

I gialloblù nelle ultime dieci giornate hanno inanellato una sola vittoria, due pareggi e sette ko, testimoniando la flessione di una compagine senza più particolari motivazioni da nutrire. Il match ha inizio con un’occasione per i veneti firmata da De Guzman, il cui tiro dalla distanza viene deviato sul fondo da Gollini. Gli orobici rispondono con Gomez la cui conclusione, dall’interno dell’area, viene respinta magistralmente da Seculin. A seguire è di nuovo il “papu” a far tremare la difesa clivense con un calcio di punizione che non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri.

Nella ripresa l’Atalanta sigla il goal, che poi risulterà decisivo, al 52’ grazie ad un’imbeccata in profondità di Cristante per Gomez, il quale a tu per tu con Seculin, non sbaglia. La banda di Gasperini appare galvanizzata e flirta con il raddoppio in più di un’occasione: prima con Petagna il cui tentativo di tiro viene smorzato dal portiere dei clivensi in uscita e a seguire con Cristante che esplode una conclusione dalla distanza su cui Seculin si dimostra abile nel deviarla sulla base del palo. L’ultima chance, degna di nota, del match è per gli ospiti con un fendente del neo entrato Kiyine che si spegne di poco sul fondo. Al triplice fischio finale decretato dall’arbitro Celi, alla sua ultima apparizione arbitrale, esplode di gioia l’Atleti Azzurri d’Italia per il sorprendente ritorno in Europa dopo ventisei anni d’attesa.

Cori ed applausi per tutti e in particolar modo rivolti a Raimondi e Migliaccio alla loro ultima gara ufficiale. A metà campo è stato posizionato un palco rigorosamente dipinto di nerazzurro dove l’intero staff tecnico, dirigenziale e i calciatori con le rispettive famiglie hanno cantato, danzato e raccolto il caloroso abbraccio del pubblico orobico. Gasperini, dinnanzi ai microfoni dei giornalisti, ha commentato positivamente la stagione della sua Atalanta. I nerazzurri sono stati in grado di protrarsi laddove nessuno, nemmeno i più ottimisti, avrebbero immaginato.

Chiudere il campionato al quarto o quinto posto poco importa, ciò che conta è aver totalizzato settantadue punti che rappresentano un bottino invidiabile. Disputare l’Europa League sarà un’esperienza suggestiva e sorprendente, a coronamento di un’annata travolgente. Inoltre, dato statistico curioso, l’Atalanta è la prima squadra lombarda, nella storia della serie A, a chiudere il campionato davanti alle due milanesi: Milan e Inter. Rolando Maran, invece, ammette la flessione palesata dalla sua compagine nelle ultime dieci giornate, dopo aver disputato 2/3 della stagione a pieno ritmo.

Nelle ultime gare il tecnico trentino ha dichiarato di aver voluto effettuare degli esperimenti, schierando giovani e dando fiducia a coloro che avevano giocato meno. Nonostante questo finale tutt’altro che entusiasmante, resta il dato confortante dell’ennesima salvezza raggiunta con largo anticipo che proietta i clivensi verso un nuovo campionato in massima serie.