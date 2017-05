La Juventus sorride a Bologna ed ora testa e cuore verso Cardiff.

Epilogo felice in campionato per la Juventus. I bianconeri superano, in rimonta, per 1-2 il Bologna, chiudendo a quota novantuno in classifica.

I campioni d’Italia regolano in felsinei grazie alle reti di Dybala e Kean, con quest’ultimo autore di un goal da record, essendo l’unico calciatore classe 2000 ad aver segnato nei cinque maggiori campionati europei. La Vecchia Signora centra il terzo pareggio lontano dallo Stadium, prolungando la striscia positiva al Dall’Ara, in cui non perde dal lontano 1998.

Per la banda di Donadoni, invece, un ko che inchioda i rossoblù al quindicesimo posto con quarantuno punti all’attivo. Nonostante la buona volontà e la sfrontatezza dei padroni di casa nel passare in vantaggio con una magia di Taider, nulla possono dinnanzi la reazione rabbiosa e di carattere degli ospiti.

Questo con la Juventus rappresenta il nono ko in campionato tra le mura amiche. Ad inizio gara sono i felsinei a rendersi pericolosi con una conclusione di Destro che non inquadra lo specchio della porta. A seguire sono i bianconeri a farsi vedere dalle parti di Da Costa, prima con Dybala, il cui tiro viene intercettato dall’estremo difensore rossoblù, poi con Sturaro che tenta una conclusione deviata in corner da Krafth. Anche Higuain prova a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, ma il suo tiro ad incrociare esce a lato di poco.

Nella ripresa sono i padroni di casa a passare inaspettatamente in vantaggio: al 52’ Taider lascia partire un fendente a giro, indirizzato sul secondo palo, su cui Audero non riesce ad intervenire. Bologna avanti nel punteggio grazie al goal numero tre in campionato del centrocampista di scuola Inter. A questo punto la Juventus non ci sta a chiudere il torneo con una sconfitta ed abbozza una reazione con Higuain, che svetta di testa su cross dalla destra di Lichtsteiner, ma è abile Da Costa nell’intercettare la sfera. A seguire è Khedira a lanciare in avanti il “pipita” ma è tempestivo il portiere dei felsinei ad uscire di piedi. Qualche minuto più tardi ci prova Dybala con un delizioso tiro ad effetto, dall’interno dell’area, ma il portiere brasiliano appare insuperabile. Al 70’ giunge il meritato pareggio da parte degli uomini guidati da Allegri: Pjanic scodella una palla in area dove Benatia di testa serve Higuain, il quale stoppa la sfera e va al tiro ma Da Costa risponde nuovamente presente, per poi arrendersi definitivamente dinnanzi al tap-in ravvicinato della “Joya”.

Con questo goal Dybala sale a quota undici centri in campionato. Il Bologna appare oramai in disarmo e al 94’ minuto, in pieno recupero, avviene il sorpasso definitivo da parte dei campioni d’Italia: punizione dalla trequarti di Pjanic, la sfera giunge in area, dove il neo entrato Kean svetta di testa, lasciando senza scampo Da Costa.

Prima rete in serie A da parte del giovane attaccante juventino, che indossa i panni da pioniere per tutti i classe 2000, essendo stato l’unico diciassettenne ad andare in goal nei maggiori tornei d’Europa. Al triplice fischio finale c’e’ grande soddisfazione nel quartier generale bianconero per una vittoria che dona autostima e conferma le certezze di un gruppo che si appresta a vivere una settimana intensa, in vista della finale di Champions League, in programma sabato 3 giugno a Cardiff, contro il Real Madrid.

Ai microfoni dei giornalisti, Massimiliano Allegri, si complimenta con tutti coloro che sono scesi in campo in quanto abbiano dimostrato grande volontà ed una ferrea caparbietà nel non lasciare punti per strada. Chiudere il campionato a quota novantuno è un bottino di tutto rispetto ed ora, dopo il giorno di riposo indetto domenica, da lunedì si tornerà al lavoro alacremente in quel di Vinovo per preparare la gara contro i galacticos di Zidane.

A suo avviso dal punto di vista fisico la squadra bianconera è in forma, così come dal punto di vista mentale, le finali di Champions non vanno preparate in modo particolare, in quanto gli stimoli vengano da sé. Il tecnico livornese – aggiunge – che i suoi uomini sono pronti ad affrontare i campioni d’Europa in carica, nonché freschi campioni di Spagna, sperando di regalare una gioia immensa sia allo staff dirigenziale e sia ai milioni di tifosi pronti a sostenere la propria squadra del cuore, in una stagione che profuma sempre più di “triplete”.