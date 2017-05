Film horror: ecco gli strumenti per creare i suoni spaventosi che sentiamo al cinema.

un’immagine tratta dal film horror The Witch

Ti sei mai chiesto cosa c’è dietro a quello stato di tensione generato dal tuo film horror preferito?

Mentre la trama, i personaggi, gli attori e l’ambientazione sono tutti elementi importanti che aiutano a costruire la suspense, ciò che mi tiene veramente in allarme sono i suoni e gli effetti sonori attorno al film horror, non lo so, ma creano in me un forte senso di disagio.

Detto questo, non avevo mai pensato a quali tipi di strumenti potessero venire utilizzati per generare quelle sonorità horror, almeno fino ad ora. Ho scavato dietro diversi video ed ho trovato questi strumenti, alcuni non li conoscevo nemmeno.

Lo strumento qui sotto è chiamato waterphone o risonatore ed ha la caratteristica di generare suoni horror quando viene colpito con delle bacchette apposite. Genera sonorità davvero spaventose. Puo’ essere suonato in diversi modi e tutti riescono a generare la giusta suspense.

Un altro strumento per generare suoni horror è il “The Apprehension Engine“, costruito su misura da Tony Duggan-Smith per i film horror. Come il waterphone, è molto dinamico in termini di sonorità crea alcune tonalità davvero elevate. Non so voi ma io ne vorrei uno per fare gli scherzi o produrre effetti collegandolo a qualche campionatore.