Gregg Allman, pioniere del rock ‘n’ blues, è morto a 69 anni. Ecco come viene ricordato.

Gregg Allman è morto all’età di 69 anni nella sua casa a Savannah, in Georgia.

Il musicista, che è stato il co-fondatore della band Allman Brothers insieme al fratello Duane, è passato pacificamente a miglior vita presso la sua casa a Savannah, in Georgia.

Una dichiarazione pubblicata sul suo sito ufficiale riporta: “Gregg è scomparso pacificamente nella sua casa a Savannah, in Georgia … Gregg ha lottato con molti problemi di salute negli ultimi anni.” “Durante quel tempo, Gregg adorava parlare della sua musica con i suoi fratelli e la band, medicina essenziale per la sua anima. Suonare la sua musica lo ha sollevato emotivamente durante i tempi più difficili. ”

Il pioniere del rock ‘n’ blues – che è noto per i suoi successi, tra cui ‘Midnight Rider’, ‘Whippin Post’ e ‘All My Friends’ – è stato descritto dal suo manager di lunga data e amico Michael Lehman come un tipo gentile e dall’anima gentile.

Ha scritto in una dichiarazione: “Ho perso un caro amico e il mondo ha perso un brillante pioniere della musica. Era un’anima gentile ed aveva la migliore risata che ho mai sentito in vita mia. Il suo amore per la famiglia e compagni di band era appassionato come l’amore che aveva per i suoi straordinari fan. Gregg era un partner incredibile ed un amico ancora migliore. Mancherà a tutti noi.”

Dopo la sua lunga carriera nel gruppo e la tragica morte di suo fratello – che è morto nel novembre 1971 dopo un incidente motociclistico – Gregg ha iniziato la carriera da solista prima di ristrutturare la band The Allman Brothers.