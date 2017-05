Selena Gomez parla della sua relazione con The Weeknd: “Sono presa da lui”.

Finalmente Selena Gomez ha parlato riguardo alla sua relazione con The Weeknd in un’intervista radiofonica nella giornata di Giovedi.

“Sono il tipo di ragazza che ama davvero tanto. Sono sempre stata quel tipo di ragazza”, ha detto la cantante 24enne al 96.5 FM di Miami. “Io darò il mio cuore e la mia anima alla persona che amo”, ha continuato.

Selena non ha menzionato The Weeknd, 27 anni, per nome, ma ha dichiarato al presentatore del programma radiofonica: “Sono presa!”

Quando le è stato chiesto quando è stata l’ultima volta che ha mentito – in onore del suo nuovo singolo Bad Liar – la bella cantante ha risposto: “Ho mentito per farmi dire in modo carino di rimanere,” ha detto Selena.

L’ex star Disney ha anche discusso come la sua nuova musica riflette la sua nuova prospettiva di vita.

“Penso di aver trascorso troppo tempo a preoccuparmi di quello che le altre persone hanno detto su di me”, ha spiegato.

“Tutta la mia energia va alla gente che amo e voglio fare tante cose che fanno provare qualcosa alle persone. Quindi, se ti faccio sentire qualcosa e la apprezzi, penso di aver raggiunto l’obiettivo.”

Selena e The Weeknd hanno reso pubblica la loro relazione nel mese di gennaio.

Selena era stata precedentemente legata a Justin Bieber.