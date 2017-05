Gal Gadot è la Wonder Woman perfetta! Ti vogliamo nelle Wonder Girl.

Gal Gadoto, la Wonder Woman perfetta.

I produttori di “Wonder Woman” pensavano che il personaggio genuino di Gal Gadot la rendesse perfetta per il ruolo nel film.

Gal Gadot è la “donna perfetta” per Wonder Woman.

L’attrice di 32 anni è il personaggio principale nel prossimo film d’azione che uscirà a breve e la bellissima attrice è stata elogiata come “la più gentile” collega da mettere in scena.

Discutendo sul cast di cui fa parte Gal, il produttore esecutivo Deborah Snyder ha detto alla rivista SciFiNow:

”Credevano che fosse la più carina e genuina. Quell’aspetto combinato con l’essere incredibile nella scena action è stato importante in fase di scelta.”

Snyder ha lavorato con Gadot in “Batman V Superman: Dawn of Justice”, ​​”Justice League”, nonché il prossimo film, ed ha elogiato l’attrice – che ha due figlie con il marito Yaron Versano – per aver sempre trattato tutti con “rispetto e gentilezza”.

Ha continuato: “[Dopo tre film] ho trascorso un po’ di tempo con lei, e vedo che è molto attenta al garbo e tratta tutti coloro che la circondano con rispetto e gentilezza. Penso che ciò si noti anche nella sua performance. Riesce a dare quella qualità inspiegabile che illumina lo schermo. Penso che viene dal suo interno.” ”Penso che abbiamo trovato la perfetta Wonder Woman”.

E Snyder ha affermato che la squadra di produzione ha messo gli occhi su di lei da quando ha recitato in “Batman V Superman: Dawn of Justice”.

Ha continuato: “In Batman V Superman incarnava il personaggio in ogni modo. È certamente bella ma anche forte, è sexy ma convincente, ed ha uno spiccato senso dell’humor, e chi la conosce come persona, vi dirà che è molto onesta e sincera. Tutto ciò si esprime nella sua performance. Ha una grande presenza, ed è difficile non ammirarla come essere umano.”

Ed il regista Patty Jenkins ha ugualmente dei complimenti per Gadot.

“Non posso che parlare bene di lei. È una donna meravigliosa. Ciò non avviene sempre con i supereroi. Penso che un sacco di persone che si gettano nei panni di supereroe, a volte sono fedeli al personaggio ed altre volte no. La gente rimane concentrata su quel personaggio per sempre.”

Dopo queste lodi ci uniamo anche noi al gruppo e se Gal Gadot volesse accettare il ruolo anche di Wonder Girl saremo le persone più felici del mondo. Dopotutto è già una Wonder Woman.