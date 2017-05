Miley Cyrus trascorre qualche giorno in spa… con il suo maiale Bubba Sue!

Miley Cyrus in spa con il suo maiale Bubba Sue.

Miley Cyrus ha detto che si sta rilassando per qualche giorno sulla spa in compagnia del suo animale, un maiale che si chiama Bubba Sue, anche se il suo fidanzato Liam Hemsworth non approva l’idea.

La cantante di “Malibu” ha ammesso di volere solo coccolare il suo maiale da compagnia Bubba Sue ed ha detto che porta regolarmente l’animale da fattoria in un centro termale per una maschera all’ “olio di cocco”, in quanto crede che il trattamento aiuta a combattere i problemi della pelle.

“Tutti hanno riso quando hanno saputo che sono stata dei giorni in spa con il maiale. Ma i maiali amano la maschera all’olio di cocco. E’ Idratante ed ottima per la pelle del maiale che è molto secca, quindi lo aiuta. Può rendere i peli del maiale rigogliosi.”

E anche se la cantante di 24 anni ama coccolare i suoi animali domestici – tra cui cani e cavalli – ha ammesso che il suo fidanzato Liam Hemsworth pensa che sia eccessiva.

“Liam pensa che sia esagerato. Vado e fare i trattamenti con il maiale perché con gli altri animali diventa difficile. I pony non mi permetteranno di fare dei trattamenti maschili ed i cani non amano i miei trattamenti.”

La cantante di “Wrecking Ball” ha ammesso anche che Bubba Sue gli mancherà più di Liam quando andrà in tour.

Ha detto al quotidiano Daily Star:

“Sono triste al pensiero di lasciare il mio maiale quando andrò in tour”.

Miley però tiene molto a Liam ed anche lei ha ammesso che non vuole ripetere gli errori del passato e vuole tenerselo stretto.