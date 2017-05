Niall Horan canta 3 canzoni in live, compresa On The Loose, al The Today Show.

Niall Horan ha cantato 3 canzoni da solista, nonché “Best Song Ever” insieme ai fan.

Niall Horan questo lunedì mattina (29 maggio) quando ha visitato il Today Show, ha cantato tre canzoni per la piazza.

Niall Horan ha eseguito la suo hit attuale “Slow Hands“, il nuovo brano “On The Loose“, e naturalmente il suo singolo di debutto “This Town“. Anche nella pioggia di New York City, Niall è riuscito a far felici i fan.

Se Harry Styles è stato definito come il migliore dei One Direction da solista, Niall potrebbe essere sulla scia giusta di Harry.

Niall ha detto di si ai fan che hanno chiesto una canzone dei One Direction. Ha suonato gli accordi di “Best Song Ever” sulla sua chitarra ed ha lasciato la parte vocale alla folla.

Niall dedicó “This Town” a las víctimas del atentado en Manchester. #NiallTODAY pic.twitter.com/8CudpuvnfK — 1D Zayn Full Notes (@1dfullnotes) 29 maggio 2017