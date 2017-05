Box Office Italia: Pirati dei Caraibi la Vendetta di Salazar debutta al primo posto.

Poster internazionale del film Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar.

I Pirati saccheggiano il botteghino italiano.

Nonostante le cattive recensioni della critica cinematografica – in questi giorni avrete anche la nostra – Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar non ha avuto problemi a regnare al box office italiano nel suo weekend di debutto. Per ora ha incassato 4,8 milioni, se inseriamo anche la giornata di mercoledì in cui ha debuttato al cinema. Una bella flessione rispetto al quarto capitolo della saga che negli stessi giorni aveva incassato circa 7,2 milioni di euro.

C’è un bel divario – come cifra – tra la prima e la seconda posizione del box office italiano. Al secondo posto troviamo “Fortunata” che grazie a Cannes aggiunge 415 milioni di euro al bottino precedentemente accumulato nella scorsa settimana. Al terzo posto c’è l’horror Scappa – Get Out – ecco la recensione – che grazie ai buoni voti della critica incassa 217 mila euro e si porta alla cifra di 870 mila complessivi.

47 metri è al quarto posto ed al quinto troviamo Alien: Covenant, che con questi 176 mila euro raggiunge quota 2,3 milioni di euro in Italia.

Nella top ten regge anche Guardiani della Galassia 2, che con i 54 mila euro incassati si porta a 7 milioni complessivi.