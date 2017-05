Abbiamo la prima parte del testo di Down delle Fifth Harmony.

prima foto delle Fifth Harmony in 4 senza Camila.

Down si mostra… in versione testuale.

Adesso tutti sapete che il nuovo singolo delle Fifth Harmony dal titolo “Down” sarà rilasciato nella giornata di venerdì 2 giugno, ma ieri abbiamo avuto il piacere di leggere un po’ del testo della canzone.

In pratica le stesse ragazze – che puntano molto sul singolo – vogliono condividere per tutta la settimana dei testi di Down così da farci completare il puzzle il 2, quando il brano effettivamente uscirà sugli store digitali.

Le coordinate della caccia al tesoro decisa dalle Fifth Harmony non puntavano all’Italia ma nella città della Florida, Miami. I fan che si trovavano in città si sono precipitati nella posizione esatta ed hanno trovato una piccola parte del testo di Down, che dice:

When push come to shove

You show me love

Long as you’re holding me down

I’m gonna keep loving you down

Down

Wiggle down

Down

And right, and right

‘Cause you never, ‘cause you never

Il testo sembra già interessante e se restate sintonizzati su Wonder Channel scoprirete assieme a noi le restanti parti. Speriamo di mostrarvi al più presto anche un audio ufficiale, ovviamente prima di venerdì.