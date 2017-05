The Rock ironizza sulle recensioni negative di Baywatch: “L’importante è che sia piaciuto ai fan”.

Dwayne Johnson The Rock in una scena del film Baywatch dove salva una ragazza.

Baywatch non è piaciuto molto alla critica, nemmeno a quella USA, tutti hanno dato una bella botta al film.

La stella Dwayne Johnson non sembra però preoccupato, anzi, ha ironizzato sul fatto che i critici odiano il film, ma il pubblico lo ama.

Il film ha un rate del 13% sul tomatometro di Rotten Tomatoes, prima che un fan notificasse a Johnson che un flusso di recensioni positive lo aveva portato fino al 18%. Cioè parliamo di voti bassissimi.

Yay positive upticks

Fans LOVE the movie. Critics HATE it. What a glaring disconnect. People just want to laugh & have fun. #Baywatch https://t.co/GrPgdevRuz — Dwayne Johnson (@TheRock) 25 maggio 2017

“Si voti positivi”, ha tweetato. “I fan vogliono il film, i critici lo odiano, una sconvolgente sconfitta, ma la gente vuole solo ridere e divertirsi”.

Johnson ha successivamente tweetato che “i critici avevano pronti i loro veleni e coltelli”…

Oh boy, critics had their venom & knives ready . Fans LOVE the movie. Huge positive scores. Big disconnect w/ critics & people. #Baywatch https://t.co/K0AQPf6F0S — Dwayne Johnson (@TheRock) 26 maggio 2017

“Oh ragazzo, i critici avevano pronti i loro veleni e coltelli. I fan AMANO il film. Ci sono ottimi risultati positivi ma c’è una grande sconnessione tra i critici e le persone. # Baywatch

Ha messo un video che mostrava vari fan che parlavano di quanto amavano il film, aggiungendo: “I fan di tutto il paese hanno un BLAST & LOVING con #Batwatch. Sono molto felice dell’audience = la parte migliore del mio lavoro”.

Fans across the country havin’ a BLAST & LOVING #Batwatch. Veryyy happy audience = best part of my job.

(B+ CinemaScore ) pic.twitter.com/iTFV2NdutR — Dwayne Johnson (@TheRock) 26 maggio 2017

È bello vedere Dwayne concentrarsi su come rendere felici i fan, perché alla fine non è la critica a rendere famoso un film, ma il supporto del pubblico.

I prossimi film in cui vedremo The Rock sono: Shazam, Jumanji, Journey 3, Rampage, Doc Savage, Jungle Cruise, Big Trouble in Little China, The Janson Detective, Skyscraper, Alpha Squad Seven e poi Baywatch 2.