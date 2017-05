The Square vince la palma d’oro al Festival di Cannes 2017. Ecco tutti i vincitori.

La commedia diretta da Ruben Ostlund “The Square” ha vinto il primo premio al Festival di Cannes.

“The Square” ha vinto il primo premio al Festival di Cannes 2017 nella giornata di domenica (28.05.17).

Il film commedia/dramma diretto da Ruben Ostlund è stato premiato con la prestigiosa Palma d’Oro durante la 70a edizione del festival sulla Costa Azzurra, superando la concorrenza dei 18 film rivali per rivendicare il premio desiderato.

“The Square” è interpretato da Claes Bang, Dominic West e Elisabeth Moss, e questi attori non si aspettavano di vincere il premio principale a Cannes, ma il regista Ruben ha ammesso che questo premio è il giusto riconoscimento per anni di lavoro.

Ha detto alla BBC:

”Penso che la mia prima reazione è stata ‘oh mio Dio, è fantastico’. Voglio dire, ho abbracciato l’attore principale con cui ho lavorato da quasi due anni.” ”Abbiamo lottato insieme ed è stata una conclusione molto, molto felice del nostro lavoro.”

Il film si concentra sul personaggio di Claes, Christian, che gestisce una galleria e che sta preparando una nuova mostra da mettere in scena.

Tuttavia, mentre sta tentando di organizzare la mostra, Christian viene aggredito e cerca di recuperare i suoi beni in modo insolito.

Guardando alla concorrenza, il regista britannico Lynne Ramsay è stato nominato vincitore congiunto per la miglior sceneggiatura con il film ‘You Were Never Really Here‘, mentre la star di Hollywood Joaquin Phoenix ha ritirato il premio come miglior attore.

Nel frattempo, Sofia Coppola ha vinto il premio come miglior regista per ‘The Beguiled‘.

L’attrice di “The Beguiled” Nicole Kidman ha ottenuto il premio 70th anniversary award. Qui sotto trovi tutta la lista completa dei vincitori al Festival di Cannes 2017.

Vincitori dei premi al Festival di Cannes 2017:

Palme d’Or: ‘The Square’

Grand Prix: ‘BPM’ (Beats per Minute)

Jury prize: Andrey Zvyagintsev, ‘Loveless’

70th anniversary award: Nicole Kidman

Best director: Sofia Coppola, ‘The Beguiled’

Best actress: Diane Kruger, ‘In the Fade’

Best actor: Joaquin Phoenix, ‘You Were Never Really Here’

Best screenplay: Yorgos Lanthimos e Efthymis Filippou per ‘The Killing of a Sacred Deer’, e Lynne Ramsay per ‘You Were Never Really Here’

Camera d’Or: Leonor Serraille, ‘Jeune Femme’

Short film prize: Qiu Yang, ‘A Gentle Night’