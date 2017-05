Tiger Woods è stato arrestato perché guidava da ubriaco.

Tiger Woods arrestato per abuso d’alcol.

La superstar del golf Tiger Woods è stato fermato a Jupiter in Florida nelle prime ore della giornata di lunedì mattina (29 maggio), secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach. Sembra che i test hanno mostrato un livello di alcool nel sangue illegale.

Woods è stato rilasciato poco dopo.

La relazione di arresto specifica un livello non consentito di alcool nel sangue e dice che Woods è stato rilasciato su “riconoscimento proprio”, il che significa che ha promesso per iscritto di collaborare con future procedure legali.

La portavoce della polizia di Jupiter, Kristin Rightler ha detto a CNN: “È stato portato in una prigione locale e rilasciato al suo riconoscimento poche ore più tardi.”

“Non è chiaro se Woods fosse positivo all’alcol o droghe. Non si sa nemmeno se Woods fosse l’unica persona presente nel veicolo”.

Woods sta attualmente prendendo una pausa dal golf per recuperare dalla sua quarta operazione e all’inizio di questo mese ha scritto un post sul blog su come non si sia sentito “molto bene” negli ultimi anni.