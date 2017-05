Concerto benefico a Manchester il 4 giugno: la lista dei cantanti che accompagneranno Ariana Grande.

Abbiamo l’elenco ufficiale delle star musicale che sosterranno il concerto benefico di Manchester organizzato da Ariana Grande per il 4 giugno!

Tutto è confermato ed ufficiale. Ariana Grande canterà ad un concerto di beneficenza per le vittime dell’attacco terroristico di Manchester, avvenuto il 22 maggio. Il concerto non avrà luogo nello stesso luogo dell’attacco, l’Arena di Manchester, per ovvie ragioni dolorose, ma all’Emirates Old Trafford, uno stadio che puo’ ospitare 50 000 persone per i concerti. La data dello spettacolo è stata fissata per il 4 giugno.

Fin dal momento che i piani per questo concerto di beneficenza sono stati resi pubblici, molte voci riguardo agli artisti ospiti che avrebbero sostenuto Ariana all’evento hanno iniziato a circolare. Oggi, abbiamo l’elenco ufficiale e questi artisti sono:

Justin Bieber;

Coldplay;

Katy Perry;

Miley Cyrus;

Pharrell Williams;

Usher;

Take That;

Niall Horan;

I fan di Ariana che hanno acquistato i biglietti per il suo concerto di Manchester del 22 maggio avranno i primi biglietti per lo spettacolo da giovedì (31 maggio). La vendita generale comincerà in data giovedì 1 giugno. Tutti i proventi verranno devoluti alla “Manchester Emergency Fund” che sosterrà le famiglie delle vittime dell’attacco di Manchester.

I biglietti verranno messi in vendita su: ticketmaster.co.uk/arianagrandemanchester.

Il concerto di beneficenza di domenica sarà trasmesso in diretta tramite il canale BBC nel Regno Unito. Sarà inoltre reso disponibile un collegamento internazionale.

Ariana riprenderà il suo “Dangerous Woman World Tour” il 7 giugno a Parigi, in Francia.