La cover di Down delle Fifth Harmony è esplosiva come le ragazze. Manca poco a venerdì.

Le Fifth Harmony hanno rivelato la cover del nuovo singolo Down, il primo senza Camila Cabello.

Manca poco a venerdì e le Fifth Harmony stuzzicano questa attesa regalandoci ogni giorno qualche gadget. La promozione della canzone Down è alle stelle e probabilmente lo sarà anche in futuro, e questo fatto è molto importante, perché smentisce le voci iniziali che volevano che il quartetto sarebbe stato meno supportato dall’etichetta rispetto a Camila Cabello.

Dopo aver pubblicato i testi alcuni giorni fa, la Fifth Harmony hanno rivelato oggi la cover ufficiale della canzone sui social media. La foto della copertina mostra Lauren, Ally e Normani in piedi, mentre Dinah è seduta. Tutte sono vestite con abiti sexy e sicuramente nel video ne vedremo delle belle, perché probabilmente la cover è anche un’anteprima di quello che vedremo nel video musicale ufficiale.

In Down ci sarà anche la voce di un rapper, lo conoscete in tanti, si tratta dei Migos… no scherziamo, anche se i Migos sono ovunque, qui il protagonista sarà Gucci Mane. Alle ragazze piace lavorare con i rapper e sicuramente hanno pensato che Mane fosse la scelta più giusta per questo singolo.

Down arriverà il 2 giugno e nello stesso giorno le ragazze si esibiranno in live al “Good Morning America”.

Manca poco a venerdì, ma noi non vediamo l’ora di ascoltare Down.