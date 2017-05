Gazpacho verde all’avocado, la ricetta ideale per contrastare il grande caldo.

E’ una ricetta che si sposa perfettamente con l’estate e le temperature afose di questi giorni. Gli ingredienti sono ideali per contrastare il caldo.

Di questi vi sveliamo le proprietà dell’avocado, un frutto ricco di vitamine A ed E, quindi un elisir di lunga vita e giovinezza. Perché adatto all’estate? Col caldo perdiamo tantissime energie ed i nostri livelli di elettroliti si abbassano. L’avocado contiene tantissimo potassio, quindi un toccasana per le nostre fasi di stanchezza e spossatezza. Con 100 grammi prendiamo zuccheri, grassi insaturi e proteine… una botta di energia per affrontare l’estate.

Gazpacho verde all’avocado – Ingredienti per 2-4 persone:

400 gr di pomodori

1 avocado grande

1/2 peperone verde

1/3 cetriolo

1 cucchiaio di cipolla rossa

50 gr di olio extravergine

1 + 1/2 cucchiai di aceto

1 spicchio d’aglio

Basilico fresco

Sale e pepe

Questa variante del gazpacho è molto semplice da preparare, ideale per rinfrescarsi in questi giorni di calura e ottimo come aperitivo o antipasto. Si possono decorare facilmente le coppette o i piatti tenendo da parte alcune fettine o dei cubetti di avocado, qualche foglia di basilico e alcune gocce di glassa di aceto balsamico.

Frullate tutti gli ingredienti e lasciate raffreddare il gazpacho in frigorifero per almeno 2 ore, prima di servire.

Ieri sera ho cenato con questo piatto aggiungendo alcuni crostini abbrustoliti: buono e sostanzioso!