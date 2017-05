Vi sveliamo i segreti di una brava make up artist di Milano: “Ilenia Di Marco”.

Abbiamo chiamato la make up artist Ilenia Di Marco perché volevamo conoscere un po’ di più il suo settore, così abbiamo deciso di fare un’intervista insieme a lei.

Quanto è importante il trucco per una donna? Tanto diremo noi. Ogni ragazza che si definisce tale non uscirebbe mai di casa struccata, perché altrimenti non se la filerebbe nessuno. Ovviamente ci sono le rare eccezioni in cui la ragazza acqua e sapone riesce a dire la sua, ma nel panorama italiano, dove anche per far la spesa o andare al mare le donne si mettono in tiro stile matrimonio, diventa difficile vincere la concorrenza. Ecco perché il make-up diventa fondamentale, riuscendo ad elevare ed iniettare un’alta dose di sicurezza a tutte le donne, anche alle meno belle.

Oggi vi voglio fare felici, perché ho chiamato una truccatrice bravissima di Milano che ci svelerà i trucchi del suo lavoro. Da qui l’articolo diventerà un’intervista a Ilenia Di Marco che risponderà gentilmente a tutte le nostre curiosità e quesiti.

Ciao Ilenia, quanto è difficile il tuo lavoro? Come si eleva lo spessore – in fatto di bellezza – di una donna senza correre il rischio di farle sembrare delle maschere di cera?

E’ tanto difficile, perché se una persona è abituata a vedersi e/o truccarsi in un certo modo, stravolgere le sue abitudini in fatto di make-up non è affatto facile. Per fare un esempio: se una donna utilizza sempre uno smokey-eyes abbastanza scuro (bianco e nero) accompagnato da una riga di eyeliner, passare ad un effetto sull’occhio molto naturale utilizzando solamente una rima infracigliare sottilissima con una sfumatura molto chiara sui toni del marrone, sconvolge totalmente i canoni quotidiani. Alcune – anche se stanno meglio – all’inizio trovano difficoltà ad accettare questo nuovo aspetto. Come si eleva lo spessore? Per prima cosa devi capire il tono e sotto-tono della propria pelle per poi pianificare la strategia migliore per il trucco.

Qual’è l’imperfezione più difficile da camuffare?

Le occhiaie! Devi capire il colore delle occhiaie, poi le vai a contrastare con il colore complementare, ossia due colori che messi insieme si annullano. Per esempio, se l’occhiaia è tendente al viola, si puo’ contrastare con un correttore di colore giallo. Se invece è tendente al blu, la puoi contrastare con un correttore di colore arancione. Una volta fatto il contrasto di colori, andremo ad applicare un correttore della stessa tonalità della nostra pelle, sfumando il tutto per renderlo uniforme al colore del nostro viso.

Dove si lavora di più in Italia attraverso questo settore?

Credo a Milano perché c’è più domanda per questo tipo di lavori.

Qual’è l’effetto che ti chiedono più spesso e come si ottiene?

Se sono donne di una certa età ovviamente chiedono di avere un aspetto più giovane, ma il trucco che sta bene a tutti è quello sui toni naturali.

Come riesci ad ottenere questo trucco?

Prima utilizzo una crema di base per pelli miste, poi un primer su tutta la palpebra in modo che l’effetto duri più a lungo, poi applico un correttore identico al colore della carnagione, successivamente vado a mettere un ombretto color panna su tutta la palpebra (sia mobile che fissa) per uniformare il tutto. Poi continuo con le sfumature facendo un lavoro di decrescimento della tonalità del colore: verso l’esterno si utilizzano le tonalità più scure per poi passare a quelle più chiare arrivando alle zone interne dell’occhio, creando un punto luce. Nella zona dell’arcata sopraccigliare andremo a mettere in chiaro. Una volta creata tutta la sfumatura, andrò a fare la bordatura che serve a far uscire l’occhio e a metterlo in risalto. Si può decidere di farla in due modi: utilizzando l’eyeliner che rimane più grafico perchè si vanno a creare delle linee nette, oppure la matita che da la possibilità di poter sfumare (ed è l’ideale per un trucco correttivo). Inoltre, si può utilizzare la “Tecnica Infracigliare” che viene fatta con una matita che può essere sia di colore nero oppure marrone, ben temperata. Si deve sollevare la palpebra mobile mantenendo l’occhio chiuso per andare ad applicare il prodotto lungo tutta la linea di origine delle ciglia. Si può fare anche nella rima inferiore, dall’esterno verso metà occhio, mentre invece, nella rima interna andremo a mettere una matita burro di colore avorio o bianca. Successivamente, con un pennello di precisione, prelevo un pò di ombretto dello stesso colore utilizzato per la matita e lo applico sulla riga realizzata per poter sia sfumare che fissare la cera della matita. Per quanto riguarda le ciglia, utilizzo un piegaciglia per far si che l’occhio si apra ancor di più. Poi andrò ad applicare il mascara e mentre è ancora fresco, con un pettinino andiamo a separare le ciglia per dare un effetto volumizzante. Va applicato anche nelle ciglia inferiori in piccole quantità. Una volta finito l’occhio, passerò all’applicazione di una crema per pelli miste su tutto il volto, poi andò a mettere un primer per proteggere la pelle e per far si che tutta la base duri più a lungo. Inizio con la correzione delle occhiaie contrastandole come vi ho spiegato in precedenza. Se ci imbattiamo in qualche piccolo brufolo, vado a contrastarlo con un correttore di colore verde (essendo di colore rosso) la tecnica per farli sparire è la stessa che viene utilizzata per le occhiaie. Una volta finita tutta la correzione delle imperfezioni del viso, vado ad applicare con una spugnetta o con un pennello, un fondotinta dello stesso colore della mia pelle in modo da non far notare il distacco di colore dal resto del corpo (il cosiddetto effetto maschera). Applico una cipria trasparente per fissare il tutto. Poi applicherò il blush, per farlo correttamente consiglio di sorridere leggermente ed andare a picchiettare il prodotto sui zigomi. Infine, passiamo alle labbra. Di solito in un trucco correttivo si utilizzano texture matt sui toni nude.Ed il risultato è…

Foto prima e dopo applicazione make up.

Perché le agenzie e le modelle dovrebbero affidasi a una truccatrice esperta?

Per fare la truccatrice bisogna avere una formazione, quindi bisogna conoscere le eventuali allergie e patologie cutanee ed ovviamente la composizione e gli ingredienti dei prodotti che andrai ad applicare sulla pelle. Consiglio alle aziende, modelle e società di affidarsi ad una truccatrice che abbia avuto una buona formazione con tanto di attestato o diploma come “Make Up Artist”.

Allora Ilenia, speriamo tu ti sia divertita in nostra compagnia, congedaci con un saluto.

Ringrazio il team di Wonder Channel per questa grandissima opportunità che mi è stata data, scegliendo di intervistarmi per parlare del mio settore.

Grazie a te Ilenia per averci raccontato qualche peculiarità e segreto del tuo settore. Se volete contattare Ilenia Di Marco per un vostro lavoro o per una prova trucco la potete contattare ai seguenti profili social:

Instagram

Facebook

ileniadimarco92@gmail.com