La bond girl Molly Peters è morta a 75 anni. E’ stata la prima a spogliarsi in un film di Bond.

L’ex bond girl Molly Peters, che è stata la co-protagonista di Sir Sean Connery in ‘Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono)’ del 1965, è morta all’età di 75 anni.

L’attrice britannica ormai in pensione è diventata famosa per il ruolo da protagonista come l’infermiera Patricia Fearing nel film in cui faceva parte anche lo 007 Sean Connery, parliamo di ‘Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono)’ del 1965.

Nella giornata di martedì (30.05.17) è stata pubblicata la triste notizia della sua morte. Ancora non si conosce la causa.

Una dichiarazione sulla pagina ufficiale di James Bond conferma la triste notizia:

“Siamo tristi di sapere che Molly Peters è morta all’età di 75 anni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia. (Sic) ”

La bionda è stata la prima ragazza di Bond a togliersi i vestiti in uno dei film ed ha anche scatenato polemiche che hanno portato il film ad essere classificato ‘X’ per la nudità.

Diverse scene del film dovevano essere tagliate su richiesta della British Board of Film Classification (BBFC) perché considerate risqué.

Dopo una lunga pausa, Molly è apparsa solo in un altro film, nella commedia “Non alzare il ponte, abbassa il fiume” del 1968, con protagonista Jerry Lewis.

E’ strano che un’attrice di quel successo abbia recitato in così pochi film.

La morte di Molly arriva una settimana dopo che l’ex James Bond, Roger Moore, è scomparso in Svizzera dopo aver perso una breve battaglia contro il cancro.