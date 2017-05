La rappresentazione delle donne nei film è sbagliata secondo un membro della giuria di Cannes.

Il regista di The Square celebra la palma d’oro al Festival di Cannes.

I registi di sesso femminile hanno partecipato al Festival di Cannes di quest’anno e Sofia Coppola è stata premiata come miglior regista – guarda qui tutti i premi -, ma l’industria cinematografica ha ancora molto da fare se si parla di rappresentare le donne da entrambi i lati della telecamera, secondo un membro della giuria di Cannes.

Jessica Chastain ha parlato candidamente di come ha trovato “la rappresentazione dei personaggi femminili sullo schermo abbastanza “inquietante”, mentre rifletteva sul festival appena concluso.

“Questa è la prima volta che ho visto 20 film in 10 giorni, amo i film e l’unica cosa che mi ha davvero tolto qualcosa da questa esperienza è il modo in cui le donne vedono le altre donne,”

ha detto Chastain ai giornalisti dopo che Coppola ha preso il premio come miglior regista per The Beguiled.

“E’ stato molto inquietante per me, ad essere onesta. Ci sono alcune eccezioni ma sono rimasta sorpresa dalla rappresentazione dei personaggi femminili sullo schermo in questi film”.

Il regista Ava DuVernay era presente alla conferenza ed ha annuito la testa in accordo con i commenti emotivi di Chastain.

“Mi auguro che quando includeremo più narratori femminili, avremo più donne che riconosco nella mia vita quotidiana”, ha detto. “Non reagiscono semplicemente agli uomini che le circondano, ma hanno un proprio punto di vista”.

Chastain è un avvocato per l’uguaglianza del genere a Hollywood.

Quest’anno, il festival ha incluso 12 registi femminili nella selezione ufficiale, un bel salto se si considerano i 9 dello scorso anno. Coppola è diventata la seconda regista femminile a vincere il premio nella storia del Festival di Cannes.