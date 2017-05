La recensione di Witness, l’album di Katy Perry firmata da uno dei primi ascoltatori. Leggi anche la tracklist.

L’album di Katy Perry “Witness” è stato fatto ascoltare il 29 maggio a Berlino, in Germania. E’ la prima volta che qualcuno al di fuori di Katy, della sua squadra e della sua etichetta, ha potuto sentire tutto il disco. I pochi fan fortunati che sono stati invitati all’evento, sono stati privati ​​dei loro telefoni cellulari durante il tempo dell’ascolto, ma ha prestato molta attenzione ad ogni dettaglio che hanno sentito in modo da poter svelare tutto online.

Grazie ai fan adesso abbiamo la tracklist completa di “Witness“, meno il brano 3° che è stato misteriosamente saltato per scelta dello staff. Cosa si celerà dietro questo singolo? Una collaborazione coi fiocchi?

Tutti i titoli che leggete sotto dovrebbero essere quelli reali perché confermati da più fan. Se qualche nome risulterà diverso è comprensibile, ma pressapoco i nome dei brani saranno questi:

Witness

Hey Hey Hey

Brano Misterioso

Swish Swish

Deja Vu

Power

Mind Maze

Miss You More

Chained To The Rhythm

Tsunami

Bon Appetit

Bigger Than Me

Save As Draft

Pendulum

Into Me You See

Un fan è stato gentilissimo, perché oltre a fornire i titoli delle canzoni, ha anche fornito delle brevi descrizioni dei singoli che ha sentito, e purtroppo nel complesso sembra che “Witness” non sia l’album più emozionante di Katy Perry. Questa recensione è solo il pensiero di un fan, quindi dovremmo aspettare ed ascoltarlo prima di dare un giudizio finale. Witness uscirà ufficialmente il 9 giugno.

Ecco la recensione di Witness di un fan:

1. Witness.

Non hanno tagliato l’intro. Non sono sicuro se il testo “**** hit the fan” sia ancora presente, forse l’ho perso perché ero troppo eccitato. Ci sono dei suoni particolari a fischiettio verso la fine, e non voglio dire note fisse, è effettivamente un fischiare e si adatta perfettamente al singolo.

Uno gli ha chiesto alla fine del 2015 quale sarebbe stata la prima canzone che avrebbe scritto per un nuovo disco. Le piaceva la parola ed il titolo significava qualcosa per lei. In realtà ha iniziato a scrivere la canzone settimane o anche mesi dopo. Parla di quanti di noi si sentono invisibili e tutti parlano ma nessuno in realtà ascolta. (Katy Perry, Max Martin, Savan Kotecha, Ali Payami)

2. Hey Hey Hey

E’ uno dei miei preferiti. Un uptempo e molto meno imbarazzante di quanto si possa pensare. In pratica sembra raccontare di come lei sia più importante di un semplice oggetto. (Katy Perry, Max Martin, Ferras, Shellback e Sia)

4. Swish Swish (con Nicki Minaj) – ecco la nostra recensione –

5. Deja Vu

E’ ottimo come singolo. La parte che abbiamo ascoltato è il ritornello, e lo strumento ha reso molto più belli i testi. Ora non ricordo bene i titoli ma la melodia mi è piaciuta. Katy Perry, Hayden James, Thomas Stell & Alqaisi)

6. Power

Secondo l’utente i drums sono un po’ fastidiosi, ma è comunque una grande traccia. La canzone prova a farti sentire forte nelle situazioni in cui vieni trattato come non dovresti essere. (Katy Perry & Jack Garratt)

7. Mind Maze…

era uno dei miei preferiti. Penso che fosse molto simile a Swish Swish. La musica era forte. (Katy Perry, Sarah Hudson, Ali Payami, Purity Ring)

8. Miss You More

Una ballata. Carina e splendidamente cantato, ma anche un po’ noiosa.

“Mi manchi di più di quanto desidero”, canta nella canzone.

Chained è stata la scelta più evidente per un singolo, direi. (Katy Perry, Skip Marley, Max Martin, Sia Furler e Ali Payami)

10. Tsunami.

“Ti fai una nuotata con me”? O una frase simile a quella. Include dei testi su qualcuno che è come un marinaio e lei rappresenta la sua ancora. Il ritmo è fantastico. (Katy Perry, Mike Will Made It, Sarah Hudson, Mia Moretti & Scooly)

(Katy Perry, Max Martin, Shellback, Oscar Holter, Ferras Alqaisi, Quavious Marshall, Kiari Cephus & Kirsnick Ball)

12. Bigger Than Me

Mi sembrava davvero Sia. Ho davvero apprezzato la canzone ma non la ricordo troppo. Sembrava un po’ tropicale a volte. (Katy Perry, Sarah Hudson, Oscar Holter e Purity Ring)

13. Save As Draft

Questo pezzo era più lento. Ci hanno spiegato il concetto perché la maggior parte delle persone del pubblico non sapeva cosa significasse il testo. A volte quando si scrive una e-mail all’ex boyfriend si dovrebbe solo salvarla come bozza. (Katy Perry, Max Martin, DJ Mustard, Noonie Bao, Elof Loelv, Twice as Nice)

14. Pendulum

Il ritornello non è affatto male. È un bop carino. Mi è piaciuto molto lo strumento usato. (Katy Perry, Sarah Hudson, Jeff Bhasker)

15. Into Me You See

È una ballata, rimane una ballata, e non finisce come una traccia da club. È molto bella, c’è un pianoforte e parla di intimità. Potrebbe non essere la sua canzone preferita, ma è quella più importante per lei. (Katy Perry, Alqaisi, Hot Chip)