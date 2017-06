Anitta inventa una nuova danza con Paradinha? Guarda il video del nuovo singolo.

D’estate ballerai il singolo di Anitta intitolo Paradinha?

Non so se sono rimasto ipnotizzato dal fondoschiena di Anitta o dalla contagiosa melodia del ritornello del suo singolo, ma credo che questa canzone dal titolo Paradinha potrebbe diventare un inno musicale per i balli in spiaggia la prossima estate. E’ una canzone da ballare… ovviamente difficile da danzare come fa Anitta… che movimento di bacino, però potrebbe essere fatto un passo più easy.

Sono certo invece che sarà un inno in Brasile, vuoi per la nazionalità della cantante e vuoi per il genere che si ascolta là. Il video mi ha preso tanto e quindi ve lo posto qui sotto. Fatemi sapete se avete intenzione di ballare anche voi come Anitta…

Non so se ricordate, ma la pop star brasiliana Anitta ha collaborato di recente con Iggy Azalea nella canzone “Switch“. Alcuni hanno detto che il suo inglese non era perfetto ma poco importa… nel video musicale ha fatto il suo figurone.

Paradinha uscirà negli store il 2 giugno e sarà incluso nel nuovo album multilingua della cantante brasiliana.