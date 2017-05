Another Love Song di Ne-Yo (Recensione, audio & testo).

Ne-Yo torna con una nuova canzone dopo diversi anni di pausa.

Ora che Ne-Yo ha un altro lavoro, come giudice del nuovo spettacolo di Jennifer Lopez per NBC, “World of Dance“, ha deciso di scrivere nuove canzoni… saranno al livello dei pezzi R&B rilasciati anni fa?

Sicuramente no però questo nuovo brano dal titolo “Another Love Song” serviva più che altro a pubblicizzare la sua partecipazione allo show.

La canzone è co-scritto con Henry Walter e Lukasz Gottwald, e vanta una produzione dance-funk di tutto rispetto. Ovviamente, lo dice già il titolo, Another Love Song è una canzone molto sentimentale, e diciamo che nel complesso non è male, soprattutto perché arriva dopo diversi anni di pausa dalla musica. Non si tratta di una pietra miliare ma non è nemmeno da buttare. Suona più come un pezzo di 5 anni fa, chissà, magari era una canzone scritta in passato e che Ne-Yo ha deciso di proporre ora..

Potrebbe essere un antipasto di quello che sentiremo nel settimo album di Ne-Yo? Speriamo che il primo singolo ufficiale sia superiore ad “Another Love Song” però. Qui sotto l’audio ed il testo della canzone.

Testo del brano Another Love Song di Ne-Yo:

La la la la la

La la la la

La la la la la

It’s your eyes, I swear it’s looking me like bahame melodies

Sweet as melodies

Makes your way to smile, babe

Come together for a perfect harmony

Prettiest song will ever be

Now, ain’t got no game, babe

Ain’t got no game

But, ain’t got no shame

Ain’t got no shame

And I don’t know what it is

When I hear your name

Suddenly I just gonna say

You make me wanna sing another love song

Not enough for everybody to hear

You make me wanna sing another love song

And is not enough for the day you’ve been

You make me wanna sing

You make me wanna sing

Girl, You make me wanna sing

You make me wanna sing another love song

It’s your mouth girl when you’re smiling

You’re smiling just for me

Nobody but me girl

Say the word babe

Anything you want that’s what’s it gonna be

I promise that’s what’s it gonna be

Now, ain’t got no game, babe

Ain’t got no game

But, ain’t got no shame

Ain’t got no shame

And I don’t know what it is

When I hear your name

Suddenly I just gonna say

You make me wanna sing another love song

Not enough for everybody to hear

You make me wanna sing another love song

And is not enough for the day you’ve been

You make me wanna sing

You make me wanna sing

Girl, You make me wanna sing

You make me wanna sing another love song

Baby let me sing

La la la la la

La la la la

La la la la la

Amma sing it again like

La la la la la

La la la la

La la la la la

Everybody love somebody sing it with me

La la la la la

La la la la

La la la la la

Girl, you make me wanna sing another love song

Not enough for everybody to hear

You make me wanna sing another love song

And is not enough for the day you’ve been

You making me wanna sing

You make me wanna sing

You make me wanna sing

You make me wanna sing

You make me wanna sing

You make me wanna sing another love song