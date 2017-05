Juve: meno tre dalla finale di Cardiff, scorre veloce il countdown.

Il tempo scorre imperterrito e la Juventus si avvicina a grandi passi verso un appuntamento che segnerà, indiscutibilmente, le sorti della storia bianconera.

La Vecchia Signora, mai come in questa stagione, è a pochi centimetri da un traguardo storico, ossia quello di conquistare il tanto atteso “triplete”. Dopo aver messo in cantiere la conquista della terza coppa Italia consecutiva e il sesto scudetto di fila, entrambi traguardi da record per quanto concerne il calcio di casa nostra, ora è il turno della Champions League, di quel trofeo prestigioso e dall’inestimabile valore internazionale, che il club di corso Galileo Ferraris insegue da ben ventuno anni. L’attesa spasmodica da parte dei supporters bianconeri si taglia a fette, mentre la squadra, guidata dal tecnico Massimiliano Allegri, non cerca distrazioni e prosegue nel lavoro dettagliato e meticoloso presso il centro sportivo di Vinovo.

Questa mattina Higuain e compagni torneranno ad allenarsi intorno alle ore 11, sotto un clima rovente dal punto di vista meteorologico, ben diverso da ciò che li attenderà a Cardiff, dove nella giornata di sabato si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 17 gradi. Nel frattempo, nella giornata di ieri, Leonardo Bonucci ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in vista della finale, attraverso i microfoni di Premium Sport.

A suo avviso il match contro il Real Madrid rappresenti qualcosa di unico e sensazionale. L’intera squadra è pronta ad affrontare questo banco di prova significativo che testerà le reali potenzialità dei campioni d’Italia in carica al cospetto dei galacticos, quest’ultimi alla ricerca del dodicesimo titolo di campione d’Europa con l’intenzione di sfatare un tabù, ossia quello di conquistare la seconda Champions consecutiva, impresa mai riuscita dal 1990 fino ad ora. Bonucci vede i suoi compagni concentrati e soprattutto, rispetto all’ultima finale disputata, nel 2015, contro il Barcellona, la Juventus giunge a quest’appuntamento con maggior consapevolezza dei propri mezzi e con un atteggiamento psicologico da grande squadra.

All’interno dell’undici titolare sono presenti calciatori che sanno bene come alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, quali Mandzukic e Dani Alves, elementi fondamentali che possono garantire quella necessaria esperienza per non tremare dinnanzi ad un palcoscenico del genere. Infine, ironizzando sulla fede calcistica granata del primogenito Lorenzo, Bonucci afferma che stavolta, però, suo figlio dovrebbe fare il tifo per la Juventus, o quanto meno sosterrà il papà. Anche Pjanic, nel “media-day” tenutosi presso lo Juventus Stadium nella giornata di lunedì, ha sottolineato l’importanza della finale contro il Real Madrid e della ferrea volontà di non lasciarsi scappare questa ghiotta opportunità di conquistare un trofeo che dia lustro e prestigio alla sua carriera.

I bianconeri lavoreranno a Vinovo oltre a quest’oggi, anche domani mattina, mentre la partenza per Cardiff è prevista, con un volo privato, alle ore 11 di venerdì 2 giugno. Atterrati in Galles, Allegri e Buffon presenzieranno la conferenza stampa della vigilia intorno alle ore 16:15, e a seguire la squadra prenderà contatto con il terreno di gioco del “Millennium Stadium” dove sosterrà una leggera seduta d’allenamento, per poi attendere il fischio d’inizio in programma sabato 3 giugno alle ore 20:45. Per quanto concerne la probabile formazione che affronterà i blancos, Allegri ancora non scioglie le riserve anche se appare piuttosto presumibile che i bianconeri si schiereranno con un “4-2-3-1” affidandosi a Buffon tra i pali, Bonucci e Chiellini formeranno la coppia centrale di difesa. Sulla corsa di sinistra spazio ad Alex Sandro, sulla destra a Barzagli.

Sulla mediana il duo sarà composto da Pjanic e Khedira, mentre sulla trequarti Mandzukic, Dybala e Dani Alves saranno pronti a supportare la punta centrale Higuain. Gli unici dubbi che ancora persistono sono quelli di un probabile ballottaggio a centrocampo tra Khedira, ristabilitosi dall’infortunio subito durante il match contro il Monaco, e Marchisio, mentre sulla corsia di destra non si esclude un arretramento di Dani Alves sui quattro di difesa, con l’inserimento di Cuadrado sulla linea della trequarti. Tutte possibili ipotesi, queste, che il tecnico livornese valuterà al fine di creare ostacoli ed insidie a CR7 e compagni.