I Migos con la sensuale Teyana Taylor nel video di Drippin.

Teyana Taylor molto hot nel video di Drippin dove compaiono anche i Migos.

Teyana Taylor non si mette freni nel video musicale di Drippin, la canzone collaborazione insieme alla band rap del momento, i Migos. L’artista è nuda nella clip, diciamo colorata per mascherare la sua nudità. C’è da dire che il video è molto psichedelico e quindi diventa difficile vedere qualcosa. Sembra più che altro di trovarsi in quelle camere dei night club… con quei colori e luci.

La traccia sensuale di Teyana dovrebbe essere un nuovo singolo del prossimo album, ancora non lo sappiamo ma sinceramente non sapremo dove collocarlo altrimenti, staremo a vedere. Godetevi il video musicale qui sotto… per i maschietti ne vale la pena.