Spostata la finale di “Britain’s Got Talent’s” per il concerto di Ariana Grande

ITV ha annunciato che la finale del celebre show Britain’s Got Talent’s è stata spostata a sabato sera. La decisione è stata presa in seguito alla notizia del concerto di beneficenza di Ariana Grande e di altri big della musica pop a Manchester. La manifestazione avrà dunque luogo sabato 3 giugno alle 19.30 invece che di domenica. Mentre i British Soap Awards si sposteranno di conseguenza da sabato sera a martedì 6 giugno alle ore 20.00.

“Il concerto di beneficenza di Ariana Grande One Love Manchester sta riunendo insieme artisti e pubblico, e raccoglierà i fondi per il Manchester Emergency Fund della Croce Rossa“, ha dichiarato un portavoce di ITV. “ITV e Britain’s Got Talent’s non hanno voglia di essere una distrazione a questa importante causa. Pertanto è stata presa la decisione di spostare la finale Britain’s Got Talent’s dalla domenica sera a sabato sera“.

Britain’s Got Talent’s: tutti pronti per la finale di sabato sera

La seconda semifinale di ieri sera (30 maggio) ha visto i maghi Issy Simpson e Matt Edwards conquistarsi un posto in finale. Lo stesso è successo per il cantante Kyle Tomlinson di soli quindici anni, e per il duo di mentalisti DNA. La puntata ha anche visto la nonna Dizzy Twilight DJ all’interno di un’astronave. Mentre il cantante Harry Gardner ha fatto piangere letteralmente il pubblico con la dedica della sua performance.

Gli spettatori inoltre hanno pensato di aver notato un divertente errore nel corso della scorsa puntata di Britain’s Got Talent’s. In un frangente dello show si è infatti visto Stephen Mulhern che aveva un pannello. Tramite il quale riusciva a indovinare quali erano le domande più comuni per ciascuno dei quesiti proposti.

Britain’s Got Talent’s andrà in onda anche stasera, mercoledì 31 maggio, alle 19.30, sempre su ITV. La puntata vedrà la terza semifinale con la London School of Bollywood, Martin & Faye, Ned Woodman, Jay Wynn, Sarah Ikumu, David Geaney e Tokio Myers. Occhi aperti, dunque… In attesa del verdetto finale di sabato sera!