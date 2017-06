Ellie Goulding canta la cover di Sign Of The Times di Harry Styles e la fa bene, anche meglio di Styles.

Non mi aspettavo questa cover e sono davvero emozionato…

Ellie Goulding ha cantato Sign Of The Times di Harry Styles al “Live Lounge”.

La voce di Ellie Goulding è capace di queste performance quindi non mi impressiono nel sentire questa cover di Sign Of The Times. Io ero uno di quelli che non ha amato il cambio di sound di Ellie nell’ultimo disco perché ero affezionato ai suoi primi album, e questa cover richiama la prima Ellie Goulding, quindi, personalmente sono felicissimo di questo regalo.

Kygo e Ellie Goulding erano gli ospiti del Live Lounge di BBC Radio 1. Erano lì per promuovere la loro ultima collaborazione “First Time“. Dopo averla eseguita in versione acustica, sono passati alla loro cover misteriosa, un evento obbligatorio in questo show. E quale canzone hanno scelto di cantare? Beh, il singolo di debutto di Harry Styles “Sign Of The Times”.

Sono curioso di conoscere la reazione di Harry Styles a questa cover, perché secondo me proporrà ad Ellie Goulding di creare una versione speciale o remix del singolo. Forse sto dicendo che la versione di Ellie è superiore a quella di Harry? La mia risposta è si e vi spiego il perché: Ellie ha cantato totalmente in acustico in un ambiente silenzioso dove la messa a fuoco era rigorosamente vocale, ed ha consegnato una performance strepitosa.

Che dire… grazie Ellie!