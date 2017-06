Millie Bobby Brown rivela di essersi candidata per un ruolo in “Wolverine”

Millie Bobby Brown ha rivelato di aver provato a candidarsi per un ruolo chiave nel film di Wolverine. L’attrice della serie tv Stranger Things, che risulta fra i migliori posti nella hit di Netflix, ha provato il ruolo di Laura a.k.a. X-23 per Wolverine, che alla fine è andato alla più fortunata Dafne Keen.

Sebbene abbia perso il ruolo, Millie ha comunque affermato che in realtà quella è stata la sua audizione preferita. La giovane attrice ha infatti rivelato a Variety: “Ho pensato: sarà stupefacente, mi preparerò veramente. E mi sono seduta nella mia stanza a leggere il copione. Onestamente, mi sentivo come un attore nella sala d’audizione. Era come se Hugh Jackman e James Mangold fossero seduti proprio di fronte a me”.

Millie ha anche elogiato la performance di Keen nell’interpretazione di Laura nel film, uscito a febbraio. A tale proposito ha affermato: “L’ho guardato e lei risultava incredibile”. La Bobby Brown tornerà presto nel ruolo di Undici nella seconda stagione di Stranger Things.

Millie Bobby Brown e i prossimi impegni cinematografici

Nel mese di febbraio, inoltre, si sono aggiunti i rumors riguardanti una possibile adesione della Brown al cast di The Avengers. La guerra di Infinity si è intensificata, dopo che è stata rappresentata con i registi congiunti del film, i Russo Brothers. Nel frattempo, è stato confermato che dovrà sicuramente apparire nel sequel del 2019, Godzilla: King Of The Monsters.

Nata a Malaga, in Spagna, da genitori britannici, Millie Bobby Brown si è trasferita nel 2011 con la famiglia nella città di Orlando, in Florida. Qui ha avuto la possibilità di frequentare una scuola di recitazione. In seguito viene notata da un agente dello spettacolo di Hollywood. Il quale consigliò i genitori di portare la figlia a Los Angeles per farla partecipare ad alcune audizioni. La ragazza vi prese parte e venne così scritturata per interpretare Alice bambina in un paio di episodi della serie televisiva C’era una volta nel Paese delle Meraviglie andati in onda nel 2013.