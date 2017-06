Olly Murs e la nuova versione di “Unpredictable” con Louisa Johnson.

Il brano originale incluso nell’album “24 Hrs” dello scorso anno era già buono, ma questa nuova versione di Unpredictable è superiore. Olly Murs sta rilasciando questa canzone nella sua nuova versione insieme a Louisa Johnson, la vincitrice della dodicesima stagione di “X Factor UK“. Quattro sembra dunque essere il numero fortunato per Olly Mmurs, giusto? Nel tentativo di rompere questo cattivo incantesimo, Olly ha chiamato Louisa e ha reso possibile questa nuova versione di Unpredictable. Per fortuna questa collaborazione è avvenuta, perché nuova versione non è niente male…

I testi e la produzione di Unpredictable rimangono gli stessi in questa versione che possiamo definire “rinnovata”. Olly ha condiviso il proprio canto con Louisa Johnson e pare aver usato molto bene il proprio tempo. Nel frattempo Louisa sta già lavorando al suo prossimo singolo. Per qualche ragione, l’artista deve ancora trovare il suo vero ruolo musicale (So Good e Best Behaviour non erano proprio come si suol dire una bomba…!). Il suo prossimo singolo sarà finalmente Flawless, il brano tanto atteso che tutti stavamo aspettando da lei. La ragazza possiede una delle voci più stupefacenti che si siano mai sentite da molto tempo. Sarebbe un vero peccato se non è in grado di produrre musica da hit parade!

Unpredictable con Louisa Johnson e Olly Murs

Louisa Johnson e Olly Murs sembrano avere molto in comune. Il destino li aveva fatti incontrare un paio d’anni fa sul palco di X-Factor UK. Qui però rappresentavano ruoli molto diversi. Ora la musica li ha riuniti in quello che è diventato il mestiere di entrambi. Tramite Instagram, Olly Murs ha anche svelato la cover ufficiale del singolo, annunciando inoltre la release date, ovvero il 31 maggio.

Gli indizi e le foto pubblicate da entrambi i cantanti sui rispettivi profili social fanno capire inoltre che il video di Unpredictable è già stato girato. L’unione fa dunque la forza… Riusciranno i due ragazzi a dar vita finalmente a una hit, cosa che con gli ultimi singoli non sono riusciti a fare? Lo sapremo con certezza solo la prossima settimana, intanto vi consigliamo l’ascolto della solo version del pezzo, per farvi un’idea del tipo di canzone proposta.