Tom Holland vorrebbe Jake Gyllenhaal o Chris Pratt per il film ‘Uncharted’

L’attore Tom Holland ha gli occhi puntati su due attori in particolare per interpretare il compagno del crimine del suo personaggio, ‘Sully’. Il film si basa sulla serie di videogiochi fra i più venduti di tutti i tempo. Il videogioco vede come protagonista l’eroico e avventuriero esploratore Nathan Drake. Il prossimo film, “Uncharted” appunto, avrà al timone proprio Tom Holland nel ruolo del giovane Nathan Drake.

Il film è stato alla base di molti rumors da quando è stato annunciato, con una varietà di possibili attori diversi su varie fanpages. Infatti, Holland era stato un poi fuorviante dopo l’annuncio che un giovane Drake sarebbe stato seguito in tutta la storia da mettere in mostra sul grande schermo. Ora, con la pellicola in lavorazione, Holland sta rivelando un po’ di più sul film.

Uncharted e le rivelazioni di Tom Holland

“Credo che Jake Gyllenhaal potrebbe essere davvero fantastico“, ha risposto l’attore a un fan in un recente filmato di Facebook pubblicato su Yahoo! Movies. “In realtà sono andato a vedere il film ‘Jurassic World 2’ l’altro giorno. E ho fatto visita al mio amico che lo dirige. Chris Pratt lavora in quel film. Con lui siamo diventati ottimi amici negli ultimi mesi. Sarebbe un grande Sully, penso che potrebbe essere davvero cool. Se il protagonista del film fosse più vecchio, direi che Chris potrebbe essere un ottimo Nathan. Ma penso che sarebbe anche un Sully perfetto. Amo lavorare con Chris, quindi se avessi la possibilità di lavorare con lui sarebbe fantastico “.

Sully sorride proprio come Drake, portandolo più in profondità nel mondo dell’esplorazione e del pericolo di cui tanto desidera far parte. Sia Gyllenhaal che Pratt potrebbero portare un sacco di novità e di cose buone per il ruolo. Entrambi lo hanno dimostrato nelle parti che hanno interpretato nel corso degli anni. Nonostante i desideri di Holland, comunque, le decisioni finali dovranno naturalmente essere prese da chi lavora dietro le quinte.