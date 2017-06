Baywatch Baywatch Titolo: Baywatch

Regista: Seth Gordon Cast: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra, Ilfenesh Hadera, Rob Huebel, Yahya Abdul-Mateen II, John Cenatiempo, Pamela Anderson, Hannibal Buress, Charlotte McKinney, Jack Kesy, David Hasselhoff. Anno: 2017 Genere: Commedia Durata: 119 minuti

Baywatch | Recensione & Voto per il film con Dwayne Johnson e Zac Efron.

Il Verdetto su Baywatch Voto 5 5 Solo un "bel" cast! Baywatch è il genere di film che soddisferà il pubblico della tarda notte, un'opzione più che perfetta per coloro che utilizzano solo gli occhi per guardare una pellicola.

Recensione dettagliata per Baywatch.

Chiaramente, si tratta di una proposta rischiosa, soprattutto perché si sta adattando una serie TV vintage per il grande schermo, la seconda che è andata in scena quest’anno, dopo CHiPs. Rischiosa non significa sbagliata. Le versioni divertenti dei film di Charlie’s Angels e 21 Jump Street hanno dimostrato che con una sceneggiatura creativa, performance buone e gag da urlo si puo’ ottenere un ottimo risultato. Purtroppo in Baywatch è la parte humor che non sembra divertire come sperato. I fan di Dwayne Johnson e Zac Efron ameranno questo film ed i loro beniamini, ma la verità è che nel complesso, il film non funziona così bene come la brillante serie tv.

La trama di Baywatch

Siamo tornati ad Emerald Bay, dove il brulicante Mitch (Johnson) è il capo del team che comprende le bagnine Stephanie e CJ (Ildenesh Hadera e Kelly Rohrbach). E adesso stanno arrivando tre nuove reclute da formare: il campione di nuoto olimpico Matt (Efron), la folle e sexy Summer (Alexandra Daddario) ed il disadattato Ronnie (Jon Bass). Nel frattempo, mentre diversi crimini e calamità colpiscono la spiaggia, Mitch decide di indagare senza l’aiuto della polizia locale. E quando si convince che la proprietaria di un resort Victoria (Priyanka Chopra) sia coinvolta in un giro corruzione, estorsione, droga e omicidio, invia i suoi bagnini per scoprire i crimini.

Dwayne Johnson The Rock in una scena del film Baywatch dove salva una ragazza. Continua a leggere la recensione.

Analisi critica del film

La determinazione di Mitch sul fatto che questi bagnini dovrebbero svolgere il ruolo di detective è una delle gag più divertenti che vedremo nel film, anche se gli sceneggiatori e regista non danno mai molto peso a questo dato. Invece, puntano molto sul fattore erotismo, assicurandosi che i costumi delle bagnine siano il più trasparenti possibile e puntando sulle battute e gag a sfondo sessuale. Questa fantasia del maschio alfa va bene per una risata, ma in un film che dura due ore, dopo un po’ inizia a diventare snervante. L’unica cosa per cui Baywatch puo’ sentirsi davvero orgoglioso è il cast, con tutti che regalano spettacolari performance… alcune però senza senso.

Zac Efron e Dwayne ‘The Rock’ Johnson nel film Baywatch in fase di indagine.

Johnson ed Efron hanno dimostrato di essere divertenti anche in film terribili (ad esempio, San Andreas e Nonno Scatenato) e non toppano nemmeno in Baywatch. Nel frattempo, le donne – una più gnocca dell’altra – riescono ad aggiungere un po’ di salsa humor ai loro ruoli superficiali. Il problema è che il regista non riesce a dare al film quel tocco in più che avrebbe garantito un sano divertimento. Ad esempio, porta David Hasselhoff e Pamela Anderson per dei cammei, ma non gli chiede di fare nulla di divertente per ricordare i fasti della serie. È il genere di film che soddisferà il pubblico della tarda notte, un’opzione più che perfetta per coloro che utilizzano solo gli occhi per guardare una pellicola.