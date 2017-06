Guarda Bebe Rexha nel video di The Way I Are insieme a Lil Wayne.

Bebe Rexha in una foto a Madrid nel 2017.

Bebe Rexha sa ballare e lo dimostra nel video di The Way I Are con Lil Wayne.

Solo due settimane dopo aver rilasciato il suo nuovo singolo “The Way I Are“, Bebe Rexha presenta il video musicale per la canzone assistita da Lil Wayne, che sarà inclusa sul prossimo disco di Bebe intitolato “All Your Fault, Pt. 2“, e che uscirà molto probabilmente in estate. Il video musicale, che puoi guardare sotto è stato diretto da Director X, uno famoso per le clip musicali in USA.

Il video musicale, apparentemente girato presso gli Fox Studios di Los Angeles, ci mostra la bella Bebe Rexha mentre prova diverse coreografie di danza. Sembra brava in tutte tra l’altro.

La canzone “The Way I Are” non sta andando bene nelle classifiche di vendita, ed è un peccato, perché il campione della famosa Witney non sembra sfruttato male in questo singolo di Bebe. Sono sicuro che il video potrà dare una mano al singolo in questione. Il recente singolo I Got You ha fatto molto bene in USA ma seconde anche al di sotto delle sue potenzialità… è altamente orecchiabile… mi dispiace per Bebe Rexha perché ha davvero molto talento. Se vuoi acquistare The Way I Are il brano è disponibile su iTunes cliccando qui.