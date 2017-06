Guarda le Fifth Harmony mentre cantano Down in live al Good Morining America.

Le Fifth Harmony sono pronte ad armonizzare il pubblico mondiale col loro nuovo singolo Down e come da programma, hanno iniziato con quello di “Good Morning America”.

Il quartetto pop tutto femminile si è esibito in diretta per la serata dello show ABC al Central Park a New York di fronte ad una massiccia folla di fan. Hanno eseguito il loro singolo “Down“, con la presenza viva del collaboratore ospite, il rapper Gucci Mane, per la prima volta in televisione e la loro vecchia ma buona canzone “Work From Home” estratta dal precedente album “7/27”. Epic Records ha allineato la partecipazione al programma con l’uscita del singolo sugli store digitali.

Le Fifth Harmony hanno concesso una grande prova al pubblico – come sempre – trasmettendo una grossa energia anche in quattro. Tutti in alto con le mani, ok ora riportatele in Down. Qui sotto qualche video registrato dai fan durante la performance delle Fifth.

VIDEO | Fifth Harmony durante la prueba de sonido de Down en GMA (Vía @hot933hits) #5HonGMA pic.twitter.com/tMVztJJIkO — Lauren Jauregui Perú (@LaurenMJPeru) 2 giugno 2017