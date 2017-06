Juve: si parte per Cardiff | Prob. Formazioni e analisi vigilia.

Leonardo Bonucci sarà degli undici di Cardiff. @Juventus

È tutto pronto: la finale di Champions inizia ad assumere sembianze ben definite.

Questa mattina, intorno alle ore 11, la Juventus spiccherà il volo dall’aeroporto di Caselle con destinazione Cardiff. I bianconeri si apprestano ad affrontare il passaggio cruciale della propria stagione, lo step definitivo, che potrà sancire la grandezza di una compagine non solo vincente in Italia ma candidata ad un ruolo di primo piano anche in Europa.

Il protocollo prevede, una volta giunti in terra gallese, la conferenza stampa ,alle 16:15 (ora locale), alla presenza di Allegri, Buffon e Dani Alves. A seguire i calciatori prenderanno contatto con il terreno di gioco del “Millennium Stadium” per poi sostenere una breve seduta di allenamento. Nel frattempo, nella giornata di ieri, la squadra ha proseguito nell’intenso lavoro di preparazione presso il centro sportivo di Vinovo.

L’unica nota stonata proviene da Stefano Sturaro che ha riportato un problema muscolare al flessore e quasi certamente alzerà bandiera bianca in vista della gara di domani sera contro il Real. Per il resto c’è grande concentrazione e massima consapevolezza nei propri mezzi. Stavolta la finale non fa paura. Rispetto a quella disputata due anni fa, stavolta il match con i blancos non appare come un “Davide contro Golia”. La sfida è ben più equilibrata di quanto si potesse pensare.

La Vecchia Signora crede nella possibilità di conquistare il “triplete” e tutto ciò è testimoniata dall’assidua presenza della dirigenza bianconera affianco della squadra. Il Presidente, Andrea Agnelli, è giunto presto, ieri, a Vinovo, intorno alle 9:30 per assistere all’allenamento, manifestando concretamente la sua presenza. Idem il direttore generale Marotta che ha pranzato con l’intero staff tecnico, lasciando il centro sportivo solamente verso le 14. C’è clima di compattezza attorno a Buffon e compagni che dopo quattro finali dall’esito infausto, vorranno invertire questo trend collezionando un trionfo che entrerà, inevitabilmente, nella storia del club di corso Galileo Ferraris. Per quanto riguarda la probabile formazione che si opporrà a Cristiano Ronaldo e company, pare non ci siano più dubbi sul modulo che verrà schierato, ossia il “4-2-3-1”, e gli interpreti che ne faranno parte.

In porta ci sarà Buffon, la coppia centrale di difesa sarà formata da Chiellini e Bonucci. Sull’out di destra spazio a Barzagli, sul fronte opposto Alex Sandro. Sulla mediana fiducia al duo Pjanic-Khedira, con quest’ultimo completamente ristabilitosi dall’infortunio subito qualche settimana fa. Sulla trequarti agiranno Mandzukic, Dybala e Dani Alves a supporto della punta centrale Higuain. Intanto a Cardiff sale l’attesa per l’evento che monopolizzerà l’attenzione internazionale. Nella mattinata di ieri l’ambasciatore dell’evento,Ian Rush, è giunto a bordo di una piccola imbarcazione con in mano la coppa dalle grandi orecchie, mentre nella piazza centrale della città gallese si susseguono eventi con vecchie glorie del mondo del calcio ed appuntamenti di musica e spettacolo. Tra l’altro, per non lasciare nulla al caso, nel pomeriggio di ieri è stata provata la chiusura del tetto del “Millennium Stadium”.

Questa sarà la prima finale di Champions a disputarsi in versione indoor per una questione di sicurezza pubblica. A proposito di sicurezza è imponente la presenza delle forze dell’ordine chiamate a sorvegliare in occasione di un evento sportivo di primissima importanza. Nell’aria inizia a riecheggiare la musichetta della Champions League, che farà da prologo ad una gara che comunque vada a finire entrerà nella storia. Per il Real Madrid vi sarà l’opportunità di conquistare per due anni di fila la coppa dalle grandi orecchie, alzandola al cielo per la dodicesima volta, mentre la Juventus vorrà eguagliare quanto di straordinario fece, nel 2010, l’Inter di Mourinho, ovvero suggellando quel “triplete” che donerebbe lustro e prestigio alla gloriosa Vecchia Signora.