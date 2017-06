Juventus e Real Madrid: storie di ventidue finali in Champions League.

Il Real Madrid festeggia la prima Champions League della storia, che si chiamava Coppa Campioni.

Sabato sera a Cardiff si affronteranno due compagini, che numeri alla mano, appaiono abbastanza avvezze nel giungere all’atto finale della massima competizione europea.

Juventus e Real Madrid hanno disputato complessivamente ventidue finali, con uno score che sorride decisamente ai blancos, con undici titoli conquistati, a dispetto dei due da parte dei bianconeri. Le merengues dettarono legge, in quella che era la vecchia Coppa dei Campioni, dal 1956 al 1960, in cui per cinque anni consecutivi alzarono al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

La prima finale venne disputata il 13 giugno del ’56 al “Parco dei Principi” di Parigi e gli spagnoli superarono per 4-3 lo Stade Reims. A seguire il Real ebbe la meglio, nei due anni successivi, contro Fiorentina e Milan, per poi tornare a trionfare, il 3 giugno del 1959, nuovamente al cospetto dello Stade Reims. Nel 1960, il quinquennio glorioso dei blancos si chiuse con il 7-3 rifilato ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte, in quel di Glasgow.

Da lì in avanti, il Real disputò altre tre finali contro Benfica, Inter e Liverpool e in tutte e tre le circostanze l’esito fu sfavorevole. Gli uomini con addosso la camiseta blanca tornano ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, il 20 maggio 1998, nella cornice dell’Amsterdam Arena, grazie all’ 1-0 rifilato proprio alla Juventus, per via di un goal viziato da posizione di fuorigioco di Mijatovic. Spezzato l’incantesimo negativo, il Real torna a sorridere nel 2000 e nel 2002 ai danni di Valencia e Bayer Leverkusen. La decima Champions League nella storia dei galacticos giunge il 24 maggio 2014, al da Luz di Lisbona, dove gli uomini guidati da Carlo Ancelotti, superano in rimonta, per 4-1, i “cugini” terribili dell’Atletico Madrid. Due anni più tardi, il 28 maggio 2016, a San Siro si ha il remake della finale contro i colchoneros. Dopo l’1-1 maturato nei 120 minuti regolamentari, si approda ai calci di rigore, dove l’errore di Juanfran, spiana la strada a Cristiano Ronaldo che mette a segno il penalty decisivo che porta ad undici il numero di coppe dalle grandi orecchie conquistate dal Real.

Discorso ben diverso per quanto concerne la Juventus. I bianconeri non hanno mai evidenziato un feeling soddisfacente con le finali di Champions. La prima amarezza risale al 1973, quando a Belgrado, la Vecchia Signora dovette inchinarsi dinnanzi all’Ajax. Stessa scena nel 1983, quando fu l’Amburgo a giocare un brutto scherzo ai campioni d’Italia, grazie ad una rete di Magath, in una finale in cui la Juventus venne data largamente favorita. Il riscatto bianconero avverrà due anni più tardi, il 29 maggio 1985, in una notte buia per il calcio mondiale. Fu la notte della tragedia dell’Heysel di Bruxelles, in cui crollò una porzione di stadio, in cui persero la vita trentanove tifosi juventini. Si giocò con la morte nel cuore, con la gara risolta da un penalty vincente di Platini. Per vedere nuovamente la Vecchia Signora in finale, bisogna passare al 1996, nella magica cornice dell’Olimpico di Roma, il cui avversario era l’Ajax. Al goal di Ravanelli rispose Litmanen.

Susseguirono numerose occasioni da ambo le parti, sino a giungere alla lotteria dei calci di rigore,stavolta non avversa agli uomini di Lippi che misero a segno quattro penalty su quattro, facendo scacco matto a quelli che erano i campioni d’Europa in carica. L’anno successivo, nel 1997, nell’Olympiastadion di Monaco, i bianconeri affrontarono il Borussia Dortmund, in una di quelle finali apparentemente scontate. I tedeschi annoveravano calciatori a fine carriera con la Juventus largamente favorita. Ed invece il campo emise una sentenza ben diversa: Riedle autore di una doppietta e il goal di Ricken non lasciarono scampo a Del Piero e compagni, che vissero una serata stregata. La possibilità di riscatto, avvenne l’anno seguente, nel 1998, contro il Real Madrid. Ma stavolta l’ennesima amarezza assume le sembianze di Mijatovic, autore di un goal in fuorigioco, che tuttora grida allo scandalo. Dopo alcuni anni d’attesa, i bianconeri tornano a disputare l’atto finale della Champions League, il 28 maggio 2003, in una sfida tutta italiana contro il Milan. Dopo 120 minuti inchiodati sullo 0-0, ai rigori i rossoneri hanno la meglio e sotto il cielo di Manchester è il “diavolo” a gioire. Dopo anni difficili per il club di corso Galileo Ferraris, culminati con la retrocessione in B per lo scandalo “calciopoli” ed una lunga ricostruzione, la Juventus torna protagonista nel massimo palcoscenico europeo nel 2015. Ma stavolta sotto il cielo di Berlino non è il tricolore italiano a sventolare ma bensì i colori blaugrana del Barcellona, che surclassano la banda di Allegri con un perentorio 3-1.

Questo è il passato, ora si torna a parlare di presente, di Cardiff e di un Juventus-Real Madrid equilibrato. Due squadre infarcite di campioni, con la chiara possibilità di conquistare il trofeo continentale più prestigioso. I numeri, la tradizione, non conteranno, sarà la maggior convinzione e quel pizzico di fortuna che non guasta a fare la differenza, in un duello che si preannuncia all’ultimo respiro.