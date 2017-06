La lettera di Davide Nicola dedicata al figlio scomparso: quando il calcio è metafora della vita.

L’allenatore Davide Nicola, che ha dedicato una lettera al figlio scomparso.

La permanenza del Crotone in serie A, giunta all’ultima giornata, all’ultima curva, in volata sull’Empoli, è la testimonianza tangibile che credere nei sogni, dare forza ai propri sacrifici, onorare la maglia, combattere con ardore e senza risparmiarsi mai, può portare a raggiungere traguardi inizialmente insperati.

Davide Nicola ha sempre sostenuto ciò ed è stato uno di quelli che ha creduto strenuamente nel progetto Crotone e nella concreta possibilità di regalare una gioia immensa ai supporters pitagorici. Lui, Nicola, un uomo a cui la vita non ha sorriso, un uomo che in una sera di luglio di tre anni fa, ha visto perdere la persona più importante della sua esistenza: il figlio Alessandro di soli quattordici anni, a causa di un maledetto incidente stradale.

Una morte straziante, un episodio che lascia ferite indelebili, che ti fa crollare il mondo addosso, che non ti concede nemmeno un barlume di possibilità di chiederti il “perché”, “perché” tutto questo, “perché” un ragazzino di quattordici anni, con il resto che inizia ad apparire inutile. Eppure Nicola non si è arreso, non ha abbandonato il mondo di calcio, si è tuffato nel lavoro con caparbietà, come per smentire quel fato bastardo, lottando con tutte le sue forze con Alessandro al suo fianco. Il tecnico del Crotone ha recentemente dichiarato che dal quel triste giorno in poi ha iniziato a vivere la vita con un certo distacco nei confronti di alcuni episodi, figurarsi se poteva spaventarsi dinnanzi alla missione di condurre alla salvezza la compagine calabrese. Nicola ce l’ha fatta, i pitagorici sono rimasti in A e in questi giorni di festeggiamenti nella città calabrese, ha deciso di scrivere una lettera ad Alessandro, protagonista insieme a lui di questo risultato prestigioso ed impronosticabile. “ Ciao amore mio. Non so dove sei. Non so cosa starai facendo. Forse sei tu quella nuvola che era su di me quella sera quando correvo per far volare la tua lanterna. O forse sei qui accanto a me… Sì sono sicuro che sei qui con me. Abbiamo lottato insieme in questo anno complicatissimo ma… Oggi so che tu ci sei sempre stato lì con me.

Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di continuare a inseguire l’impossibile… La perseveranza è ciò che rende l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo. Ale questa non è la mia vittoria, ma la nostra, proprio come quella promozione in serie A del Livorno. Avrei voluto gioire con te, guardare i tuoi occhi e il tuo sorriso, prenderti per mano e insieme correre a festeggiare. Tutto questo è solo per te e ogni mia conquista è la tua, ogni mia vittoria sarà la tua, ogni mio sogno sarà anche il tuo.

Voglio che il mio cuore continui a battere per te e tu possa vivere attraverso me…”. Parole emozionanti, struggenti, dal forte carico emotivo, da parte non di un allenatore, ma di un uomo che ha perso la parte più importante di sé ma la ritrova giorno per giorno nelle sue sfide personali e professionali, nelle sue battaglie, accanto a sé in ogni momento, perché Alessandro era lì, era in mezzo al campo allo Scida, abbracciato al suo papà nel più grande dei sogni mai realizzati.