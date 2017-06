I Major Lazer rilasciano 6 nuove canzoni in un giorno. Ecco l’EP Know No Better.

Non una ma sei nuove canzoni dei Major Lazer. Siete pronti a consumare gli auricolari?

I Major Lazer hanno rilasciato sei canzoni a sorpresa, tra cui le collaborazioni con J. Balvin e Sean Paul e Sua Cara con la stella brasiliana Anitta.

Quando sui social media hanno detto che avrebbero pubblicato della nuova musica mi sarei aspettato al massimo una canzone, e cioè il singolo già annunciato “Know No Better” con Camila Cabello, Travis Scott e Quavo. Il fatto è che i Major hanno pubblicato un mini album completo.

Questo EP si intitola come la collaborazione con la Cabello “Know No Better” e conta 6 canzoni in totale, che potete ascoltare qui sotto.

Le canzoni in questioni sono:

Know No Better;

Buscando Huellas, con J. Balvin e Sean Paul;

Particula, con Nasty C, Prince of Ice, Patoranking e Jidenna;

Jump, con Busy Signal;

Sua Cara, con Anitta e Pabllo Vittar;

Front of the Line , con Machel Montano e Konshens.

Complimenti ai Major Lazer che si sono evoluti rispetto al loro sound iniziale riuscendo a riconoscere le potenzialità della musica latino americana, soprattutto caraibica. Possiamo apprezzare queste sonorità nelle tracce con Anitta e J.Balvin, e considerando il valore degli artisti in questione, questi singoli avranno molto successo.

Know No Better è ovviamente il singolo di punta e sono sicuro che i Major Lazer lo promuoveranno per tutta l’estate 2017. Ovviamente sfrutteranno anche gli altri singoli a seconda della localizzazione geografica, e li promuoveranno meglio dove potrebbero rendere maggiormente.

Ora attiva le cuffie e goditi le sei canzoni dell’EP intitolato Know No Better.