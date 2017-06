La nuova canzone di Nicki Minaj è Rake It UP, una feat con Yo Gotti.

Yo Gotti e il produttore Mike Will Made-It hanno rilasciato un album congiunto a sorpresa denominato “Gotti Made-It” sui rivenditori digitali nella giornata di oggi. L’album è composto da 9 brani e noi ne abbiamo selezionato uno, la collaborazione “Rake It Up” con Nicki Minaj, che è anche la canzone che Gotti e Will intendono promuovere maggiormente.

La canzone potrebbe far bene nelle radio urban anche se a me non piace tantissimo, non mi prende. E’ una canzone molto American Taste. Oggi sarà pubblicato anche il video musicale su VEVO e sicuramente Nicki Minaj mostrerà il suo bel corpo a tutti noi.

“Rake It Up” dice così:

“Ho fatto l’amore con uno spogliarellista, in primo luogo dovevo fare un tour, 20 mila”, dice il generoso rapper Yo Gotti nel suo versetto iniziale.

Ascolta la canzone qui sotto e dacci la tua opinione.